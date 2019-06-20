超商變身冰果室！OKmart獨家「現刨珍奶雪花冰」 還能自選配料

2019-06-20 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



隨著氣溫升高，冰品與飲料成為超商消費主力，根據OKmart統計，溫度平均高於25度時，飲料冰品的業績就會逐漸攀升，冰品類約可成長近3成，其中以現做、新奇混搭款最受歡迎。OKmart再度推出季節限定的現刨雪花冰，是目前超商獨家，販售旺季為6～8月，可帶動整體冰品業績高達2～3成，除了芒果煉乳、抹茶巧克力之外，更搶搭時下流行的珍奶話題，推出珍珠奶茶雪花冰。

OKmart強調新鮮現做，以現刨技術保留雪花冰的綿密口感，去年夏季推出草莓、牛奶、巧克力雪花冰，今年口味再翻新，更結合冰果室的概念，消費者可任選加購珍珠、巧克力、煉乳、布丁，其中煉乳與飛燕煉乳獨家合作，推出雪花冰專屬小包裝，消費者可依個人喜好用5～15元不等的價格購買多種配料，享受自己搭配的樂趣。

OKmart獨家推出的珍珠奶茶雪花冰，在奶茶冰磚中淋上Q彈珍珠，濃郁奶茶香混搭珍珠嚼勁，不甜膩的奶茶香，是消暑新選擇；抹茶巧克力雪花冰採用清爽抹茶研製而成的抹茶冰磚，淡淡茶香搭配巧克力的香甜；芒果雪花冰的芒果冰磚果香濃郁，搭配香甜煉乳，是夏季必嘗的好滋味。目前在全台約有300間OKmart門市設有雪花冰機。

OK Cafe另有現做的「熊冰沙」，共有焦糖拿鐵熊冰沙、焦糖牛奶熊冰沙、芒果牛奶熊冰沙等3種口味，焦糖拿鐵熊冰沙、焦糖牛奶熊冰沙使用搭配德國焦糖糖漿的牛奶冰沙為基底，濃郁奶香十足。並混入日本焦糖脆餅粒，讓口感更豐富，焦糖牛奶熊冰沙更現場注入新鮮牛奶，焦糖拿鐵熊冰沙則結合特選咖啡豆現煮而成的咖啡液，成為苦甜爽口的咖啡冰沙；芒果牛奶熊冰沙選用台南土芒果汁、台南玉井金煌芒果果肉調合出的芒果冰沙，並添加新鮮牛奶與滑嫩椰果。熊冰沙系列原價60元，即日起至7月3日單杯特價49元、任選兩杯特價89元。