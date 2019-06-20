巴黎男裝周／始祖鳥飛翔的VALENTINO烏托邦異境 Off-White x Futura x Nike球鞋準備開搶

2019-06-20 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli在2020春夏男裝打造了烏托邦的非日常，卻又具有高度誘人的實穿性，在畫家羅傑迪恩（Roger Dean）的繪圖中，始祖鳥、叢林、恐龍以光澤亮麗的色調與筆觸，帶人走進既像遠古時期、又彷彿夢中異境的時空裡，細緻的情境為男裝帶來層次豐饒的表現。

在The Orb、Pink Floyd音樂的鋪陳中，VALENTINO在潮流的橘色、紫色中開秀，漸次開展烈焰紅、神秘藍、叢林綠等迷彩風格，羅傑迪恩筆觸細膩的始祖鳥穿插在服裝、配件上，以服裝隱喻著身體移動即成旅行的哲思，自由自在也不著邊際的踏上一段由心出發的旅程，透過想像與創意，超越世界的邊陲直達異境，構築心中的烏托邦。

飛掠的繽紛色彩，以高低、明暗、霧面與亮面等纏繞對比，北非長袍（djellaba）的垂墜舒適、卡佛坦長袍（caftans）的飄逸瀟灑，結合手工鉤織、刺繡工藝打造的西裝或外套，讓男裝輪廓更為多變有趣，草帽則是點出悠閒氛圍的單品，在配件部分大放異彩，Valentino Garavani Rockrunner Plus球鞋的動感，手提旅行袋也可變成後背包的設計，以及螢光色澤的手拿包、托特包等，都為這座男裝烏托邦帶來成熟而時髦的品味。