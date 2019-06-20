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巴黎男裝周／始祖鳥飛翔的VALENTINO烏托邦異境 Off-White x Futura x Nike球鞋準備開搶

2019-06-20 17:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli在2020春夏男裝打造了烏托邦的非日常，卻又具有高度誘人的實穿性，在畫家羅傑迪恩（Roger Dean）的繪圖中，始祖鳥、叢林、恐龍以光澤亮麗的色調與筆觸，帶人走進既像遠古時期、又彷彿夢中異境的時空裡，細緻的情境為男裝帶來層次豐饒的表現。

在The Orb、Pink Floyd音樂的鋪陳中，VALENTINO在潮流的橘色、紫色中開秀，漸次開展烈焰紅、神秘藍、叢林綠等迷彩風格，羅傑迪恩筆觸細膩的始祖鳥穿插在服裝、配件上，以服裝隱喻著身體移動即成旅行的哲思，自由自在也不著邊際的踏上一段由心出發的旅程，透過想像與創意，超越世界的邊陲直達異境，構築心中的烏托邦。

飛掠的繽紛色彩，以高低、明暗、霧面與亮面等纏繞對比，北非長袍（djellaba）的垂墜舒適、卡佛坦長袍（caftans）的飄逸瀟灑，結合手工鉤織、刺繡工藝打造的西裝或外套，讓男裝輪廓更為多變有趣，草帽則是點出悠閒氛圍的單品，在配件部分大放異彩，Valentino Garavani Rockrunner Plus球鞋的動感，手提旅行袋也可變成後背包的設計，以及螢光色澤的手拿包、托特包等，都為這座男裝烏托邦帶來成熟而時髦的品味。

Off-White 2020春夏作品也與七○年代傳奇塗鴉藝術家Futura（Mcgurr Leonard Hilton）合作，在品牌標誌性的pvc罩衫帶來活潑的潮流線條，此外，更受矚目的是Virgil Abloh在IG提前曝光的Off-White x Futura x Nike SB三方合作球鞋，具有斷貨的絕佳賣相；比利時設計師Glenn Martens則是以不對稱的剪裁打造Y／PROJECT春夏男裝，扭曲結構的夾克、大衣與襯衫帶來視覺趣味，此外，縐褶褲與靴子則帶來突梯木偶劇的戲劇感，展現獨特的美學語言。

2020春夏Off-White 與七○年代的傳奇塗鴉藝術家Futura合作。圖／...
2020春夏Off-White 與七○年代的傳奇塗鴉藝術家Futura合作。圖／取自wwdjapan.com
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VALENTINO靈感來自卡佛坦長袍的2020春夏男裝。圖／VALENTINO提...
VALENTINO靈感來自卡佛坦長袍的2020春夏男裝。圖／VALENTINO提供
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各色系迷彩是2020春夏VALENTINO男裝特色，褲裝則是運動風的樣貌。圖／V...
各色系迷彩是2020春夏VALENTINO男裝特色，褲裝則是運動風的樣貌。圖／VALENTINO提供
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VALENTINO以烏托邦為主題，在2020春夏以Roger Dean的畫作為印...
VALENTINO以烏托邦為主題，在2020春夏以Roger Dean的畫作為印花設計。圖／VALENTINO提供
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VALENTINO配件以手拿、後背、斜垮等為主，V字logo成為包款背帶的細節裝...
VALENTINO配件以手拿、後背、斜垮等為主，V字logo成為包款背帶的細節裝飾。圖／VALENTINO提供
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不對稱亦是Y／PROJECT表現手法之一。圖／Y／PROJECT提供
不對稱亦是Y／PROJECT表現手法之一。圖／Y／PROJECT提供
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Virgil Abloh在IG搶先曝光Off-White x Futura x ...
Virgil Abloh在IG搶先曝光Off-White x Futura x Nike SB三方合作的鞋款。圖／取自IG
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螢光黃、橘色配件成為2020春夏VALENTINO男裝的搶眼點綴。圖／VALEN...
螢光黃、橘色配件成為2020春夏VALENTINO男裝的搶眼點綴。圖／VALENTINO提供
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高腰縐褶褲是Y／PROJECT的2020春夏辨識剪裁。圖／Y／PROJECT提供
高腰縐褶褲是Y／PROJECT的2020春夏辨識剪裁。圖／Y／PROJECT提供
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VALENTINO帶著遠古與異境色彩的虛實空間，交織出夢幻的始祖鳥圖樣針織衫。圖...
VALENTINO帶著遠古與異境色彩的虛實空間，交織出夢幻的始祖鳥圖樣針織衫。圖／VALENTINO提供
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帥氣的VALENTINO後背包有運動風的細節。圖／VALENTINO提供
帥氣的VALENTINO後背包有運動風的細節。圖／VALENTINO提供
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VALENTINO在原野風情添加紅色刺繡恐龍圖樣，成了奢華搶眼的衝突對比。圖／V...
VALENTINO在原野風情添加紅色刺繡恐龍圖樣，成了奢華搶眼的衝突對比。圖／VALENTINO提供
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