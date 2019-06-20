高潮又來了！ 眼、頰、唇6色亮采盤最值得入手

2019-06-20 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美妝品牌NARS經典又具人氣的高潮系列，今夏不僅再推出「2019高潮限量系列」，且為歡慶20周年，更找來傳奇名模-黑珍珠Naomi Campbell代言，而且這還是娜歐蜜坎貝兒30年模特兒生涯以來第一個美妝代言，其中高潮腮紅是她最喜歡的彩妝品之一。

NARS的「高潮系列」是由一款經典色號，所衍伸出來的眾多彩妝品項，其有著獨特的蜜桃粉色與閃亮金粉結合，今年則是推出高潮腮紅加大版，搭配限量玫瑰金屬外殼，可說是專為愛好者量身打造。

另外，今夏還將推出一款結合眼彩、頰彩與唇彩的「高潮粉霜亮采盤」，乳霜般的質地，訴求好上色。

還有液態打亮的「高潮亮采露」，能與粉底混合或妝前使用，或塗抹在顴骨、唇峰與鼻樑，便能立即打造令人心跳加速的水潤自然光澤。

同時，今年還推出「高潮嫩唇油」，奢華精油質地，有著輕盈絕美的高潮水光。