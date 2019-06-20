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高潮又來了！ 眼、頰、唇6色亮采盤最值得入手

2019-06-20 17:18經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

美妝品牌NARS經典又具人氣的高潮系列，今夏不僅再推出「2019高潮限量系列」，且為歡慶20周年，更找來傳奇名模-黑珍珠Naomi Campbell代言，而且這還是娜歐蜜坎貝兒30年模特兒生涯以來第一個美妝代言，其中高潮腮紅是她最喜歡的彩妝品之一。

NARS的「高潮系列」是由一款經典色號，所衍伸出來的眾多彩妝品項，其有著獨特的蜜桃粉色與閃亮金粉結合，今年則是推出高潮腮紅加大版，搭配限量玫瑰金屬外殼，可說是專為愛好者量身打造。

另外，今夏還將推出一款結合眼彩、頰彩與唇彩的「高潮粉霜亮采盤」，乳霜般的質地，訴求好上色。

還有液態打亮的「高潮亮采露」，能與粉底混合或妝前使用，或塗抹在顴骨、唇峰與鼻樑，便能立即打造令人心跳加速的水潤自然光澤。

同時，今年還推出「高潮嫩唇油」，奢華精油質地，有著輕盈絕美的高潮水光。

全新2019限量極致高潮系列，將於6月22、6月23日在台北忠孝SOGO、新光三越信義新天地A8、京站時尚廣場、台中大遠百等四大專櫃搶先首賣，且活動期間購買限量版高潮腮紅還可享專屬個人化刻字服務，體驗任一高潮新品，便可參加高潮扭蛋活動。

NARS 2019極致高潮系列。 圖／NARS提供
NARS 2019極致高潮系列。 圖／NARS提供
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NARS全球首席彩妝總監 SADA ITO 來台演繹全新2019高潮妝容。 圖...
NARS全球首席彩妝總監 SADA ITO 來台演繹全新2019高潮妝容。 圖／NARS提供
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