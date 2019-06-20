太強了！替代役男設計包裝又做動畫 行銷官田烏金

2019-06-20 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市官田區公所替代役男王健宇及劉亞琮在官田服務近一年，發揮專長協助打造烏金社區產業，協助開發官田烏金中秋禮盒、設計菱炭知識推廣文宣與桌曆、繪製菱炭環保生態瓶的炭循環圖，並擔任烏金炭使，接待來自全台各地的菱炭參訪團，籌畫製作認識官田烏金的知識教育動畫短片，協助推動各項社區營造計畫及公所各項文宣設計與道具製作，表現優異。

畢業於崑山科大視覺傳達設計研究所的王健宇及畢業於南台科大多媒體電腦娛樂系的劉亞琮，去年8月到官田區公所服替代役，區長顏能通借重他們的專長，協助營造全新的烏金產業，進行品牌再造規劃，王建宇以菱角的「種植、開花、採收、菱角」四種菱角生態的樣貌為概念出發，展開城鎮品牌形象與在地產業整合，劉亞琮說，接待的參訪團從幼稚園到國外遊客都有，「一顆炭把人與人的距離都拉近了」。

官田區區長顏能通表示，兩位役男積極參與投入官田烏金及地方創生的品牌設計，結合崑山科技大學「官田烏金社區合作社-建構農村永續發展的社會實踐」USR計畫推動，讓烏金品牌及地方創生精神具體呈現，設計在地官田烏金系列產品，包括烏金合作社的吸附包、菱炭植栽，六穎陶秀菱炭杯、烏山頭能源牧場發電雞精包、雞蛋盒，陳水榮農場菱炭米等等，今天的成果結合各方資源，凝聚共識、形成遠景，創造出地方無限的生機！