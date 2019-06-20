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夏天就是要吃酸辣的！小7「泰式料理新霸主」一年狂銷300萬份的就是它

2019-06-20 15:05聯合報 記者陳立儀╱即時報導

天氣越來越熱，氣溫甚至飆破36℃，7－ELEVEN看準夏季高溫商機，嚴選泰式餐廳最受歡迎的前3名菜單－打拋、咖哩及酸辣料理，開發一系列超開胃的泰式鮮食。即日起推出「泰式打拋雞便當」、「泰式紅咖哩飯」、「泰式酸辣冷麵」、「泰式酸辣海鮮湯」等4款新品，其中發現氣溫超過30℃以上，涼麵銷售就會有3成以上成長，而且清爽、酸辣口味的商品在越熱的天氣就賣得越好。

7－ELEVEN自2016年首度推出第一款泰式料理「泰式綠咖哩飯」，上市至今平均一年熱賣近300萬份，帶動相關業績成長近4成，因口味道地、香辣夠味，引起網友熱烈討論，甚至評為「是7－ELEVEN最好吃的東西」、「好吃到無所謂了」，榮登7－ELEVEN泰式料理新霸主。

根據7－ELEVEN觀察，喜歡異國料理的多為19～35歲愛嘗鮮的年輕族群。泰國口味著重於酸、甜、鹹、辣等4種味系，這次開發的泰式料理，由專業主廚指導，使用多種泰國料理必用佐料，包括椰奶、香茅、青檸、魚露、檸檬葉及香茅，呈現獨特香氣，並針對台灣人的口味調整辣度、酸度、鹹度，保留台灣人喜愛的甜味。

7－ELEVEN這次新推出的泰式新品涵蓋便當、燴飯、涼麵及湯品，口味偏辣及酸甜，能將體內熱氣散出，夏天食用超舒爽。「泰式打拋雞便當」由泰式主廚指導，搭配荷包蛋超值享受，加入泰式打拋葉、高溫直火爆炒，香氣逼人；「泰式紅咖哩飯」是繼人氣綠咖哩飯的第二款新口味商品，使用蝦醬、檸檬葉、辣椒等綜合香辛料，呈現道地泰式風味。即日起至7月2日前搭配夜間食堂活動，下午5點至晚上11點59分指定品項可享第2件85折。

「泰式酸辣冷麵」使用泰國直輸醬汁與魚露，尾韻鮮甜，搭配三層麵工法，採用日本配方、多道壓延，麵體外層Q彈滑順，內層麵心有咬勁，即日起至7月2日前涼麵搭指定飲料省10元；「泰式酸辣海鮮湯」內含蝦仁、中卷、豆腐及春雨，以泰式辛香料加紅咖哩、檸檬汁調味，酸辣鮮美風味適合夏天超開胃。

在新品上市前，7-ELEVEN會進行內部測試及票選再決定是否上市，其中「泰式打拋雞便當」獲得內部上千票、高票當選的冠軍商品，期望上市後帶動銷量成長2～3成。

泰式打拋雞便當，售價85元，限量80萬份。圖／7－ELEVEN提供
泰式打拋雞便當，售價85元，限量80萬份。圖／7－ELEVEN提供
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泰式酸辣冷麵 ，售價69元，限量65萬份。圖／7－ELEVEN提供
泰式酸辣冷麵 ，售價69元，限量65萬份。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN推出「泰式打拋雞便當」、「泰式紅咖哩飯」、「泰式酸辣冷麵」及「泰...
7－ELEVEN推出「泰式打拋雞便當」、「泰式紅咖哩飯」、「泰式酸辣冷麵」及「泰式酸辣海鮮湯」共4款泰式鮮食新品。圖／7－ELEVEN提供
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泰式紅咖哩飯，售價70元。圖／7－ELEVEN提供
泰式紅咖哩飯，售價70元。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN看準夏季高溫商機，開發一系列超開胃的泰式鮮食。圖／7－ELEVE...
7－ELEVEN看準夏季高溫商機，開發一系列超開胃的泰式鮮食。圖／7－ELEVEN提供
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泰式酸辣海鮮湯，售價49元，限量65萬份。圖／7－ELEVEN提供
泰式酸辣海鮮湯，售價49元，限量65萬份。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN看準夏季高溫商機，開發一系列超開胃的泰式鮮食。圖／7－ELEVE...
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7－ELEVEN看準夏季高溫商機，開發一系列超開胃的泰式鮮食。圖／7－ELEVE...
7－ELEVEN看準夏季高溫商機，開發一系列超開胃的泰式鮮食。圖／7－ELEVEN提供
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