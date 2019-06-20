樂桃航空促銷4天 飛日本全航線單程1000元

2019-06-20 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



歡慶樂桃航空突破3000萬人次搭乘，舉辦紀念促銷自6月22日（六）00：00起開始販售台灣出發全航線促銷。夏季、初秋期間飛往日本單程只要1000元。

販售期間自2019年6月22日00：00至6月25日23：59 ，機票適用期間為2019年7月2日至10月26日。樂桃航空往返台灣全航線單程 新台幣1000元。不過適用出發日期、票價依各航線有所不同，活動優惠價機位數量有限，售完為止。優惠票價售完的航班將顯示一般票價金額，部分航班與日期有可能會出現未設定優惠票價的情況。

樂桃表示，以上票價為每位乘客單程之Simple Peach Promo票價，不另收取燃油特別附加費用，但須另加機場服務費等費用，行李託運和預選座位皆須另外付費。此外，透過客服中心或在機場櫃檯訂購機票時須另付開票手續費。詳情請參見樂桃官網。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示，樂桃航空從2012年3月1日開航至今7年多，已達到3000萬人次搭乘的里程碑，由衷感謝每一位搭乘樂桃航空的旅客。樂桃航空成立初期以「空中電車」作為企業理念，致力成為「亞洲的空中橋梁」，做為日本首家低成本航空公司（LCC），樂桃航空在日本航空業界中迅速成長與茁壯。