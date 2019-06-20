GA黑曜岩新秀產品 頂級防曬越曬越保濕

2019-06-20 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



今年防曬的新概念就是「邊防曬邊保養」。圖／摘自Pelexs 分享 facebook 夏天到了，刺眼的陽光，是大家最害怕紫外線對肌膚傷害的最大時刻，擔心整天狂曬下，讓皮膚曬傷、乾澀、缺水。想要給肌膚有好的保護力，又要好的保濕、又擔心保養品厚重、防曬乳油膩、粘膩感，讓整體彩妝不乾淨。

今年美妝界，吹起一股「邊防曬邊保養」的新風潮，頂級美妝Giorgio Armani也跟上潮流，推出旗下最夯黑曜岩的新秀產品，「黑曜岩新生奇蹟防曬精華 SPF50+、PA++++」，以輕盈質地，考量大家在夏天害怕的黏膩感，並且加強保濕，以頂級奢華的成分內容，兼具保養功能的凝霜輕盈質地，防曬還能打造絲質柔滑的蛋殼肌。

Giorgio Armani 黑曜岩頂級保養系列，內含珍稀成分「黑曜岩礦物」與「重生密羅蘭」，讓人感受有如頂級奢華的名媛質感，深受許多明星及貴婦們的喜愛，讓妳在炎炎夏日，越曬越保濕。

黑曜岩新生奇蹟防曬精華 SPF50+、PA++++，內含乳油木精萃與維他命E，增加肌膚防禦力、抵抗外在環境對於肌膚的傷害，讓肌膚有更佳的防護力，維他命E能舒緩肌膚，給予穩定，感受全天候防護，SPF50+與 PA++++幫全天候對抗紫外線，擁有最高係數的防禦。