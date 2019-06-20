捷運市府站 「味旅vojago」下班喝咖啡吃甜點隱藏據點

2019-06-20 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



一開始看到「味旅vojago」，其實是被IG上小夥伴打卡、一塊塊濃郁鮮綠又高聳的抹茶戚風吸引住，才發現這家藏身蛋黃區、能放鬆自己，悠閒喝咖啡吃小點心的據點，不但交通超方便，咖啡甜點也很受到網友喜愛。 「味旅vojago」抹茶戚風IG網友必打卡。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 「味旅vojago」店內環境氣氛悠閒。圖/味旅vojago提供 分享 facebook

「味旅vojago」離市府捷運站很近，出站後步行幾分鐘就到，對於大半時間靠捷運行動的吃貨們來說，交通位子便利。由於鄰近商業區，上班族經常前往，平常生意就非常好，店家對咖啡製作要求高，主打手沖單品、冰滴咖啡等都是網友推薦。 「味旅vojago」店內環境氣氛悠閒。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 「味旅vojago」有供應簡單美味的鹹食。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 「味旅vojago」店內環境氣氛悠閒。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 抹茶戚風IG網友必打卡。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 限量手工甜點很受歡迎。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 一杯咖啡，療癒心情。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 「味旅vojago」冰滴咖啡與原汁咖啡冰球。圖/味旅vojago提供 分享 facebook

不少忠實顧客則是為了「味旅vojago」悠閒氣氛和空間而來，下了班只想要隨意找家咖啡廳坐坐發呆，簡單條件在市區中卻不是很容易，「味旅」正是因為這個特質，被列入經常出沒信義區、東區文青客的口袋名單。

除了咖啡與飲品，「味旅vojago」餐點簡單美味，IG網友必打卡的抹茶戚風可說最受歡迎，淋上醬料入口滑順。網友評價「咖啡甜點好喝好吃」、「蛋糕蓬鬆濕潤」、「鹹派美味」、「起司口感清爽」，還有沙拉或麵包等手作輕食可搭配選擇。

一杯咖啡，一塊蛋糕，下班後療癒自己就是這麼簡單。 一杯咖啡，療癒心情。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 限量手工甜點很受歡迎。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 限量手工甜點很受歡迎。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 手工鹹派。圖/味旅vojago提供 分享 facebook 「味旅vojago」店內環境氣氛悠閒。圖/味旅vojago提供 分享 facebook

哪裡吃

味旅vojago

地址：台北市信義區永吉路30巷158弄9號(近市府站)

低消為一杯飲料

營業時間與公休日可上粉絲團查詢

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