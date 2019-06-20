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樂桃3千萬人次達成感謝祭 推出飛日本機票1千元起

2019-06-20 13:55聯合報 記者楊德宜╱即時報導

樂桃航空慶祝樂桃航空搭乘人次突破3000萬，感謝台灣旅客的支持與愛戴，推出「3000萬人次達成感謝祭」，飛日本單程機票1000元起。

販售期間：2019年6月22日00:00至6月25日23:59

適用期間：2019年7月2日至10月26日

樂桃航空說，適用出發日期、票價依各航線有所不同，敬請留意。

樂桃航空推出「3000萬人次達成感謝祭」活動。圖／取自樂桃航空網站
樂桃航空推出「3000萬人次達成感謝祭」活動。圖／取自樂桃航空網站
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樂桃航空推出「3000萬人次達成感謝祭」活動。圖／取自樂桃航空網站
樂桃航空推出「3000萬人次達成感謝祭」活動。圖／取自樂桃航空網站
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樂桃航空推出「3000萬人次達成感謝祭」，飛日本單程機票1000元起。圖／取自樂...
樂桃航空推出「3000萬人次達成感謝祭」，飛日本單程機票1000元起。圖／取自樂桃航空網站
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樂桃航空
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