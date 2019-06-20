親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國中生嗆韓國瑜 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

青蔥香菜放7天沒變黃 網推好市多「廚房保鮮神器」

2019-06-20 13:03聯合新聞網 綜合報導

一名網友實測好市多某款保鮮袋的保鮮效果，發現青蔥和香菜放入袋內7天都不會變黃，效...
一名網友實測好市多某款保鮮袋的保鮮效果，發現青蔥和香菜放入袋內7天都不會變黃，效果驚人。Costco好市多 商品經驗老實說
分享

沒用完的食材該如何保存，一直是許多在家開伙的人很大的煩惱。近日，一名網友分享，她根據網友推薦，在好市多買了一款密封袋，實測之後發現青蔥和香菜在袋內放了7天之後也不會變黃，讓她忍不住讚嘆這款密封袋真是「不可或缺的好物」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》社團中po文表示，她每一次煮飯時，都會煩惱配料食材該怎麼保存，剛好前陣子看到網路上有人推薦了一款密封保鮮袋，便抱著懷疑和好奇心，到好市多買了一組回家試用。

這名網友將煮飯用剩的青蔥和香菜放進密封袋中，7天之後再拿出來看，發現青蔥仍相當翠綠、沒有變黃，香菜也保存完好。這樣的結果讓原po相當驚艷，忍不住讚嘆「天啊，這真是一個廚房裡不可或缺的好物，難怪大家狂分享」。

看了原po的實測結果，許多網友也留言分享，「真的不錯，夏天裝香蕉都不會很快地變黑」、「我覺得好用，小黃瓜10天還是很鮮綠，四季豆2週還是綠的」、「再放一個廚房紙巾包起來，可以維持更久喔」。

不過，也有網友覺得雖然此款密封袋保鮮效果良好，但使用上有些不便，「我都打不太開，要用扯的」、「保鮮效果顯著，但我覺得封口不易使用」。也有人覺得，用報紙或保鮮盒包裝既環保又省錢，「我的蔥買回來，先用紙捆包，再裝入塑膠袋，放冰箱一星期，也一樣效果哦」、「放保鮮盒也是可以達到這效果，而且環保哦」。

好市多塑膠袋
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

BAC聯名《玩具總動員》 推出超萌「Hamm豬撲滿」蛋糕

2019-06-20 12:24

林志玲婚後首現身！超美新婚人妻為浪琴表赴英倫賞賽馬

2019-06-20 05:48

為了孩子們！ 三星公益路跑開跑

2019-06-19 23:18

郝明義首爾書展開講 紙本和電子書宛如太極的陰和陽

2019-06-19 22:40

《玩具總動員4》強力發燒！周邊新品讓粉絲買不停

2019-06-19 22:27

徐若瑄44歲入手人生第一只勞力士 但網友全樓歪：小手好搶戲

2019-06-19 22:13

欣葉推9大畢業方案 吃到飽15人同行、2人免費

2019-06-19 21:44

福岡MARK IS玩樂購！吃和牛、玩VR、逛100日圓店

2019-06-19 21:28

摩斯漢堡全新「送餐機器人」亮相 它還能幫壽星慶生

2019-06-19 19:53

孫芸芸露腿不露臉秀透明的MM6包 魏如昀停車場時尚拚了

2019-06-19 19:10

Carrefour Wallet家樂福錢包上線 開通就送50元

2019-06-19 19:07

影╱SK-II青春露「清酒釀造」秘密首公開

2019-06-19 18:49

這芋泥讓人無法招架！永和樂華夜市必吃「阿爸の芋圓」酷夏打卡熱

2019-06-19 18:35

LV這戴的不是新款太陽眼鏡 戴的是態度

2019-06-19 17:54

「台北國際食品五展」今登場！明星主廚來作客，免費美國牛、創意特調喝到飽

2019-06-19 17:18

泰國「水上太空船餐廳」外觀超像八爪魚、CP值高又好拍

2019-06-19 16:46

老爹鞋熱潮繼續夯！春夏盤點話題就看這三款

2019-06-19 16:40

被滿滿的金色包圍！香奈兒2.55包也吹埃及風

2019-06-19 16:38

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

那瑪卡西名古屋日式點心 勤追車才有的限量款銅板甜點

2019-06-19 16:20

美人魚、海馬超可愛 Moynat限量吊飾入門價值得收藏

2019-06-19 15:06

阿膠、雪蓮通通變飲料？英倫潮牌聯名漢方手搖玩快閃

2019-06-19 15:00

酷夏消暑 吃冰的啦

2019-06-19 14:42

歐系快時尚下殺5折 ZARA今晚9點線上搶先買

2019-06-19 14:28

搶白金商機 學生得獎麵包小七買得到

2019-06-19 14:21

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

巴黎男裝周／超模力挺！美國設計師搶攻巴黎 他的名字你不可不知

2019-06-19 13:31

巴黎男裝周／周湯豪首穿Virgil Abloh話題最新款 飛巴黎看LV秀

2019-06-19 12:33

sodastream氣泡水機今夏變出新花樣 增加氣氛不添熱量

2019-06-19 12:12

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

巴黎男裝周／歐巴李敏鎬時尚回歸！ 只露半張臉也令人神魂顛倒

2019-06-19 11:59

美酒加咖啡! 「采。時代」將義式冰淇淋變出新風貌

2019-06-18 23:43

吳念軒詮釋SWATCH新腕表

2019-06-18 23:35

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

收納達人賀軍翔 狂推喬治傑生行李「一箱搞定」

2019-06-18 21:26

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

台7藝術團隊躍國際 憂傳承遇斷層

2019-06-18 19:54

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

林志玲婚後首現身！超美新婚人妻為浪琴表赴英倫賞賽馬

2019-06-20 05:48

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

韓國瑜問陳其邁「為什麼爆登革熱」 網傻眼：誰才是市長？

2019-06-20 10:05

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

吳德榮：明將熱到最高點 6月下旬有颱風生成跡象

2019-06-20 07:29

徐若瑄44歲入手人生第一只勞力士 但網友全樓歪：小手好搶戲

2019-06-19 22:13

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

登革熱113萬買禮券被政院打槍 高市府：邊境檢疫獎勵

2019-06-19 21:30

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

政院補助來了 韓國瑜：不要口水 一起滅蚊

2019-06-20 00:25

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

誤會大了！ 韓國瑜問陳其邁登革熱原來是為這樁

2019-06-20 11:56

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

菲律賓海面有低氣壓 氣象局：是否成颱還需觀察

2019-06-20 09:34

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

每日星座運勢／天蠍鴻運當頭事順利 利於在外洽商

2019-06-20 00:00

夏至「納呆」吃什麼？ 中醫建議冰鎮鳳梨

2019-06-20 07:10

防疫交鋒 陳其邁南下「滅火」 暗諷韓國瑜

2019-06-20 00:05

基隆也淪陷了 中正區一菜園確認為秋行軍蟲

2019-06-20 10:29

獨／太魯閣Kitty彩繪車提前7月說掰 改在它身上動手腳

2019-06-20 10:37

受不了老公行房新花招 新手媽媽竟被趕出家門

2019-06-19 19:03

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

女兒想吃飯糰被長輩酸 她買兩顆飯糰「吃到爽」

2019-06-20 11:32

高齡駕駛近半未換照 把握期限

2019-06-19 22:32

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

【與父同行】郭熊／我和父親與山的距離

2019-06-20 06:00

夏季總躲冷氣房 中醫：體熱積在身體更疲勞無力

2019-06-19 14:53

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

新北小卷、基隆鎖管之爭 侯友宜：一起合作行銷

2019-06-19 14:22

彭啟明：明天感受夏至「熱」情 周日鋒面接近北部轉雨

2019-06-20 07:47

影／台鐵改點第一天 旅客霧煞煞：不知道有改點

2019-06-19 18:38

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top