青蔥香菜放7天沒變黃 網推好市多「廚房保鮮神器」

2019-06-20 13:03 聯合新聞網 綜合報導



一名網友實測好市多某款保鮮袋的保鮮效果，發現青蔥和香菜放入袋內7天都不會變黃，效果驚人。Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook

沒用完的食材該如何保存，一直是許多在家開伙的人很大的煩惱。近日，一名網友分享，她根據網友推薦，在好市多買了一款密封袋，實測之後發現青蔥和香菜在袋內放了7天之後也不會變黃，讓她忍不住讚嘆這款密封袋真是「不可或缺的好物」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》社團中po文表示，她每一次煮飯時，都會煩惱配料食材該怎麼保存，剛好前陣子看到網路上有人推薦了一款密封保鮮袋，便抱著懷疑和好奇心，到好市多買了一組回家試用。

這名網友將煮飯用剩的青蔥和香菜放進密封袋中，7天之後再拿出來看，發現青蔥仍相當翠綠、沒有變黃，香菜也保存完好。這樣的結果讓原po相當驚艷，忍不住讚嘆「天啊，這真是一個廚房裡不可或缺的好物，難怪大家狂分享」。

看了原po的實測結果，許多網友也留言分享，「真的不錯，夏天裝香蕉都不會很快地變黑」、「我覺得好用，小黃瓜10天還是很鮮綠，四季豆2週還是綠的」、「再放一個廚房紙巾包起來，可以維持更久喔」。

不過，也有網友覺得雖然此款密封袋保鮮效果良好，但使用上有些不便，「我都打不太開，要用扯的」、「保鮮效果顯著，但我覺得封口不易使用」。也有人覺得，用報紙或保鮮盒包裝既環保又省錢，「我的蔥買回來，先用紙捆包，再裝入塑膠袋，放冰箱一星期，也一樣效果哦」、「放保鮮盒也是可以達到這效果，而且環保哦」。