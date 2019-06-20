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林志玲婚後首現身！超美新婚人妻為浪琴表赴英倫賞賽馬

2019-06-20 05:48聯合報 記者孫曼╱即時報導

日前閃婚日本放浪兄弟團員AKIRA的台灣女星林志玲，於英國當地時間6月19日以頒獎人的身份出席代言品牌浪琴表（Longines）所贊助的英國皇家賽馬會（Royal Ascot）活動，是爆出閃婚消息後首度公開露面。她以一襲Bruce Oldfield Couture黑白色裙裝和英國皇家御用設計師Philip Treacy London訂製帽飾搭配浪琴開創者系列（Record）表款，展現一貫的優雅氣質。新婚的她氣色極佳，現場表示：「謝謝大家的關心和祝福，心情很好，很開心！」之外並沒多說。

代言浪琴已經15年的林志玲，此次主要是與浪琴表副總裁Richard Strohmeier共同擔任擔任女王瓶賽事（Queen’s Vase）的頒獎人，為奪得該項賽事的冠軍馬主、訓練師和騎師獻上優雅的腕表獎品。當天其他獎項的頒獎人還包括查爾斯王子與其妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉。

浪琴表為皇家賽馬會的官方指定腕表；林志玲配戴的開創者系列不鏽鋼和玫瑰金雙色表款搭載使用矽材質游絲的L592.4自動上鍊機芯，並獲得瑞士官方天文台（COSC）認證，白色珍珠母貝表盤則以點鑽時標裝飾，設計優雅。浪琴早在1869年就生產了第一款馬術懷表，上面刻有精神抖擻的駿馬圖樣，從此與馬術結下不解之緣，如今更積極參與並贊助多項國際馬術運動，包括以充滿優雅氣息英式風格而著稱的皇家賽馬會。

林志玲配戴浪琴表出席英國皇家賽馬會活動，顯得氣色極佳。圖／浪琴表提供
林志玲配戴浪琴表出席英國皇家賽馬會活動，顯得氣色極佳。圖／浪琴表提供
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林志玲配戴浪琴表出席英國皇家賽馬會活動，顯得氣色極佳。圖／浪琴表提供
林志玲配戴浪琴表出席英國皇家賽馬會活動，顯得氣色極佳。圖／浪琴表提供
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林志玲婚後首度亮相，為代言品牌浪琴表出席英國皇家賽馬會活動。圖／浪琴表提供
林志玲婚後首度亮相，為代言品牌浪琴表出席英國皇家賽馬會活動。圖／浪琴表提供
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Longines浪琴表Record開創者系列男士不銹鋼雙色金腕表，11萬7,60...
Longines浪琴表Record開創者系列男士不銹鋼雙色金腕表，11萬7,600元。圖／浪琴提供
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林志玲婚後首度亮相，為代言品牌浪琴表出席英國皇家賽馬會活動。圖／浪琴表提供
林志玲婚後首度亮相，為代言品牌浪琴表出席英國皇家賽馬會活動。圖／浪琴表提供
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林志玲配戴浪琴表出席英國皇家賽馬會活動，顯得氣色極佳。圖／浪琴表提供
林志玲配戴浪琴表出席英國皇家賽馬會活動，顯得氣色極佳。圖／浪琴表提供
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Longines浪琴表Record開創者系列珍珠母貝面盤點鑽時標雙色金不銹鋼女仕...
Longines浪琴表Record開創者系列珍珠母貝面盤點鑽時標雙色金不銹鋼女仕腕表，10萬8,900元。圖／浪琴提供
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林志玲婚後首度亮相，為代言品牌浪琴表出席英國皇家賽馬會活動。圖／浪琴表提供
林志玲婚後首度亮相，為代言品牌浪琴表出席英國皇家賽馬會活動。圖／浪琴表提供
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