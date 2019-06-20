林志玲婚後首現身！超美新婚人妻為浪琴表赴英倫賞賽馬

2019-06-20 05:48 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



日前閃婚日本放浪兄弟團員AKIRA的台灣女星林志玲，於英國當地時間6月19日以頒獎人的身份出席代言品牌浪琴表（Longines）所贊助的英國皇家賽馬會（Royal Ascot）活動，是爆出閃婚消息後首度公開露面。她以一襲Bruce Oldfield Couture黑白色裙裝和英國皇家御用設計師Philip Treacy London訂製帽飾搭配浪琴開創者系列（Record）表款，展現一貫的優雅氣質。新婚的她氣色極佳，現場表示：「謝謝大家的關心和祝福，心情很好，很開心！」之外並沒多說。

代言浪琴已經15年的林志玲，此次主要是與浪琴表副總裁Richard Strohmeier共同擔任擔任女王瓶賽事（Queen’s Vase）的頒獎人，為奪得該項賽事的冠軍馬主、訓練師和騎師獻上優雅的腕表獎品。當天其他獎項的頒獎人還包括查爾斯王子與其妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉。