郝明義首爾書展開講 紙本和電子書宛如太極的陰和陽

2019-06-19 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



網路時代電子書和紙本書如何競合?南韓首爾書展今天舉辦「Global Issue Conference: Arrival of E-books & Audiobooks(全球化議題:電子書和有聲書的崛起」論壇，台北國際書展代表、大塊董事長郝明義，以一張太極圖解開網路時代紙本閱讀的意義。

郝明義指出，手機及網路閱讀象徵「陽」，代表白天活力與人共享；紙本閱讀象徵「陰」，適合在晚上寧靜時分進行個人閱讀。兩者如同日夜的交替，陰陽的融合，對於人的生活都是不可或缺的心靈糧食。

1990年代初期，已有許多人詢問郝明義:「已經準備好要面臨電子時代的來臨了嗎？紙本書會不會被取代？」他白天答不會，到了晚上就開始省思白天的自信從何而來？

郝明義指出，以往我們對閱讀的認知，就是透過閱讀得到知識文化及娛樂。等到手機及平板電腦出現後，紙本書在現代人生活的重要性日漸縮小，包括學習知識娛樂都被電子行動裝置取代了。紙本書如何面對未來？郝明義說，要回答這個問題，其實需要再多問一個問題：就是網路時代為什麼還需要閱讀紙本書，只要我們回答這個問題，問題就可以迎刃而解。

郝明義說他想了多年後，有天晚上做了一張表比較電子書及紙本書的差別性。發現電子書閱讀有活力媒體運用多，視覺取向更容易跟別人分享，零碎、發散；紙本書是相對比較單一的文字或圖像，抽象、孤獨、相對的整體與線性。

他歸納完這些對比的特質後，突然想到電子書和網路閱讀可以比擬為「白天」，而紙本書相對是「夜晚」的角色。他因此找到紙本書存在的必要性原因，因為人不能只過白天，而不需要夜晚的生活，必須過有白天也有黑夜的生活，才能達到思想心靈及身體上的平衡及健康。如同我們需要陽光及月光，是以陰陽相容姿態共同存在。

郝明義同時強調如何讓年輕人感覺到紙本書的重要性，要從教育體系下手。他舉出自己曾在紐約有引進中文學習系統，因為當時小學WIFI很難連上，因為學校不鼓勵上網，希望可以學生能時間集中在紙本閱讀上，強調紙本的閱讀性。

吉隆坡書展代表Sheikh Faisal Sheikh Mansor表示，當地政府以機場及公車來推行免費電子書下載，短短六個月就有超過四萬本的成績。此外，吉隆坡有一個全線上圖書館，可提供所有學校的圖書館使用。瓜達拉哈拉書展代表 Marisol Schulz Manaut則表示，紙本書並不會消失而是和電子書相互依存，工具型的書教學及導覽類書籍漸漸消失，以印刷實體書為主反而是小說。