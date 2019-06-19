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《玩具總動員4》強力發燒！周邊新品讓粉絲買不停

2019-06-19 22:27聯合報 記者陳立儀╱即時報導

今年最受期待的暑假強檔電影之一《玩具總動員4》即將上映，電影未演先熱，相關周邊商品已在全台造成搶購熱潮，三創生活園區每天都有不少消費者登門詢問是否有《玩具總動員4》新品上市，因此三創特蒐了9款《玩具總動員》玩具、模型、拼圖、3C小物，全力搶攻粉絲荷包；momo購物網即日起至6月30日推出「迪士尼授權商品專區」，也有多款玩具總動員系列商品，活動期間還可集點加價購買玩具總動員造型手持風扇、不鏽鋼湯碗、造型方形抱枕。

●三創特蒐1：Pixar正版授權15吋三眼怪USB LED造型燈

超可愛的巨大三眼怪USB LED燈，把他抱回家，晚上一個人起床上廁所都不用害怕了，喜愛三眼怪的粉絲一定要入手。

購買地點：2F創Q SPACE

建議售價：3,280元

●三創特蒐2：POP交通豪華組－玩具總動員胡迪

Q版胡迪開車出門玩耍，不僅粉絲難敵他的魅力，也適合親子一同玩樂。

購買地點：6F振光玩具

建議售價：1,199元

●三創特蒐3：巴斯光年飛船磁浮版模型

人氣超高的巴斯光年要駕著飛船航向浩瀚的宇宙囉！快快把他帶回家助他一臂之力。

購買地點：6F野獸國

建議售價：4,990元

●三創特蒐4：玩具總動員絨毛藍牙喇叭

既是可愛的絨毛玩偶又是實用的藍牙喇叭，共有3款造型。

購買地點：2F創Q SPACE

建議售價：990元

●三創特蒐5：玩具總動員系列無線充電座－胡迪／牧羊女

無線充電座也必須瞎趴一下，胡迪跟牧羊女一組帶回家，跟心愛的另一半一人一個恰恰好。

購買地點：2F創Q SPACE

建議售價：1,280元

●三創特蒐6：火腿豬／三眼怪款大型搪膠存錢筒系列（預購）

大型存錢筒造型超吸睛，想忘了存錢都很難，還可以建立小朋友隨手存零錢的好習慣。

購買地點：6F野獸國

建議售價：2,490元、預購價：2,240元

●三創特蒐7：玩具總動員系列LEGO玩具

大人小孩都愛的LEGO樂高推出《玩具總動員4》系列盒組，多種場景任你挑選，包括特別推薦入門款「胡迪與RC賽車盒組」、好玩冒險款「巴斯光年與牧羊女的遊樂場冒險」、度假樂趣款「玩具們的露營車假期」等，尤其看完電影再來玩會更有感。

購買地點：6F玩具e哥

建議售價：款式眾多請至櫃位詢問

●三創特蒐8：玩具總動員系列互動人偶

多款經典角色一次蒐集不是夢，共有巴斯光年、胡迪、蛋頭先生等《玩具總動員4》互動玩偶、 玩具總動員合金人偶、玩具總動員TOMICA系列小汽車、玩具總動員三眼怪抓抓機等。

購買地點：6F玩具e哥

建議售價：款式眾多請至櫃位詢問

●三創特蒐9：《玩具總動員4》拼圖

《玩具總動員4》經典角色大集合，多款拼圖適合親子一起完成。

購買地點：7F拼圖總動員

建議售價：款式眾多請至櫃位詢問

即日起至6月27日三創「夏日選物慶」活動期間以上玩具品項當日全館累計消費滿5,000元，持發票即可兌換驚喜好禮一份，三創會員再加碼滿5,000元多送一份。

momo購物網即日起至6月30日推出「迪士尼授權商品專區」，包含玩具總動員限定版舒潔衛生紙、胡迪與RC遙控車樂高組、InfoThink玩具總動員轉轉貼圖隨身碟等，同時祭出momo迪士尼獨家商品加購活動，活動期間內消費滿1,000元可獲得1點，集滿3點即可加價購買玩具總動員造型手持風扇、不鏽鋼湯碗、造型方形抱枕。再加碼全站消費滿20,000元登記送2,000元折價券、消費登記送玩具總動員4雙人電影票、不限金額消費抽日本雙人來回機票及東京迪士尼門票等豪華大禮。

Pixar正版授權15吋三眼怪USB LED造型燈，建議售價3,280元。圖／三...
Pixar正版授權15吋三眼怪USB LED造型燈，建議售價3,280元。圖／三創提供
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玩具總動員巴斯光年飛船磁浮版，建議售價4,990元。圖／三創提供
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玩具總動員絨毛藍牙喇叭，建議售價990元，共3款。圖／三創提供
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LEGO樂高推出《玩具總動員4》系列盒組。圖／三創提供
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網狐家居－迪士尼玩具總動員4珪藻土超吸水地墊，售價688元。圖／momo購物網提...
網狐家居－迪士尼玩具總動員4珪藻土超吸水地墊，售價688元。圖／momo購物網提供
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火腿豬大型搪膠存錢筒，預購價2,240元。圖／三創提供
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Bone Donut Wrap甜甜圈吸盤捲線盒－熊抱哥，售價255元。圖／mom...
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《玩具總動員4》各式拼圖。圖／三創提供
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POP交通豪華組玩具總動員－胡迪，建議售價1,199元。圖／三創提供
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玩具總動員系列無線充電座－胡迪／牧羊女，建議售價1,280元。圖／三創提供
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玩具總動員系列各式互動人偶。圖／三創提供
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momo購物網即日起至6月30日推出「迪士尼授權商品專區」，活動期間可集點加價購...
momo購物網即日起至6月30日推出「迪士尼授權商品專區」，活動期間可集點加價購買玩具總動員周邊小物。圖／momo購物網提供
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Pixar正版授權15吋三眼怪USB LED造型燈，建議售價3,280元。圖／三...
Pixar正版授權15吋三眼怪USB LED造型燈，建議售價3,280元。圖／三創提供
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InfoThink玩具總動員系列轉轉貼圖隨身碟32GB，售價990元。圖／mom...
InfoThink玩具總動員系列轉轉貼圖隨身碟32GB，售價990元。圖／momo購物網提供
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