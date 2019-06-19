欣葉推9大畢業方案 吃到飽15人同行、2人免費

2019-06-19 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著畢業季將至，欣葉旗下不同特色的餐廳，推出9個優惠方案。手抓海鮮「蟹舞」推出畢業派對餐，每人800元起；欣葉日本料理則有15人同行、2人免費的優惠方案。其他如欣葉小聚、欣葉台菜、唐點小聚等餐廳，也都有不一樣的專案。

本次的活動中，即日起至6月30日期間，手抓海鮮餐廳「蟹舞」推出畢業派對餐，除了海鮮組合包、沙拉、肯瓊薯條等內容外，也依方案而有豬肋排、烤雞翅、烤扇貝、蟹肉餅等不同的額外餐點，每人售價800元起。「欣葉日本料理」在6月28日前，週一至週五則有滿15人享2人免費的方案，包括午晚餐、下午茶均適用。

以港粵餐點為主，搭配上特色打卡元素的「唐點小聚」，設計6人分享餐，原價3,742元，優惠價3,588元。即日起至8月31日期間，「欣葉台菜」點購10,800元桌菜，可招待飲料2瓶；12,800元、14,800元桌菜則可享飲料無限暢飲。甫獲得米其林必比登推介的「欣葉小聚」，即起至8月31日期間，已有8人分享餐，每人620元。