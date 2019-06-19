福岡MARK IS玩樂購！吃和牛、玩VR、逛100日圓店

2019-06-19 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



日本福岡一處填海造地開發而成的海濱百道地區，有著與市內不同的街景、人工沙灘及觀光設施，成為當地人喜愛的假日休閒去處，而去年底開幕的購物商場MARK IS，更是打造了露臺步道與鄰近的巨蛋球場相連，提供更多的購物餐飲娛樂選擇，待上一整天也不無聊。

2018年11月21日開幕的MARK IS福岡momochi，是福岡市最新的購物中心，有別於福岡市內其他購物商場，MARK IS在商品銷售之外，更重視空間設計感、休閒娛樂感，提高遊逛商場的樂趣。

MARK IS空間設計以「海邊山丘的城鎮」為概念，各樓層皆有不同的設計主題，總計有163個品牌商家，其中，有44個首次進駐購物中心的福岡當地特色品牌。除了餐飲、服飾、用品等品牌專門店，還規畫了許多遊戲、展演、體驗教室等休閒娛樂設施，以及導入人工智能諮詢導覽服務，針對外國觀光客提供的多國語言翻譯、專屬優惠券(憑護照可在2樓服務台免費索取)、免稅服務(目前有40家)等。

商場一樓規畫為食品、超市、藥妝及生活雜貨區，二樓集結了流行時尚品牌、蔦屋及展演空間，三樓主要為餐廳、親子設施區，四樓規畫為VR體驗區及視聽、電影院。其中，超市HalloDay、每件100日圓店CAN DO、每件300日圓店3Coins、高野木工，以及咖啡廳、花店、兒童遊樂場、美妝店等複合書店，都是口碑必逛。

特色餐廳推薦之一是「 西新初喜」，此為1934年於福岡市西區開設的首間肉品專賣店，販售「A5等級」和牛及嚴選高品質肉品，為讓更多人嘗到店內嚴選和牛，以創業者片岡初喜之名開設涮涮鍋・牛壽喜鍋專賣店「西新初喜」。位於MARK IS福岡momochi店則為牛雜鍋、烤肉專賣店，人氣料理推薦為辣牛雜鍋(1890日圓)，另有牛咖哩(1280日圓)、牛肉湯(1280日圓)、黑和牛漢堡肉(1480日圓)等，搭飯或鐵板麵及小食的3款午間套餐。

另一家人氣餐廳是在福岡有著高知名度的天婦羅專賣店「天婦羅TAKAO」，料理特色是主廚會在顧客面前進行油炸，並直接越過吧檯向顧客提供剛炸好的美味天婦羅，店內使用的食材為北海道產海鮮，米飯是福岡縣產米，炸油是生食用芥花油。

娛樂設施之一的ASOBI PARK PLUS，規畫有20種以上能讓兒童發揮自由創意的設施，其中，最為吸睛的是利用3D光雕投影於室內、重現大海的「室內沙灘『海之子』」區，可體驗追魚、玩沙的樂趣。至於namco有四款VR實境互動遊戲供選擇，現場可預約並購票體驗，每次1000日圓。

【住】THE皇家花園飯店福岡

旅遊海濱百道地區，除了區內希爾頓等飯店，約略20分鐘車程的博多車站區，亦為住宿之選，白天遊逛海濱百道區，入夜後續逛車站附近的商場、超市、屋台夜食。像是自JR「博多」站（博多口）步行約5~10分鐘可達的「THE皇家花園飯店福岡」，融入博多山笠、博多咚打鼓海港節等地方代表性祭典印象的室內設計，雙人房16000日圓起，交通便利、具設計感且房價合理。

【行】福岡西鐵巴士一日乘車券