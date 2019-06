孫芸芸露腿不露臉秀透明的MM6包 魏如昀停車場時尚拚了

2019-06-19 19:10 聯合報 記者楊詩涵╱即時報導



Maison Margiela自1994年以來,致力於支持法國防治愛滋的非營利组織團體AIDES,品牌副線MM6在Maison Margiela對抗愛滋T恤推出25周年之際,和OTB基金會合作推出慈善單品,其中的PVC手提包也成為女星近期曬IG的手袋,孫芸芸以露腿不露臉的方式秀出PVC包款,還是令人目不轉睛。

微風南山引進MM6之後,老闆娘孫芸芸也盡心盡力為潮流新品撐腰,加上MM6本來就符合她的微叛逆個性穿搭,這次為了慈善公益的新作,孫芸芸自是不會缺席,在IG秀出她的標誌美腿搭襯PVC字樣包款,不露臉還是很吸睛,上書標語「相較於穿上這件T恤,有更多行動可以防治愛滋,但它是一個好的開始(There is more action to be done to fight AIDS than to wear this T shirt but it’s a good start)」,腳上搭襯的是香奈兒休閒鞋, 完全展現奢華氣勢。