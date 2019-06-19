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孫芸芸露腿不露臉秀透明的MM6包 魏如昀停車場時尚拚了

2019-06-19 19:10聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

Maison Margiela自1994年以來，致力於支持法國防治愛滋的非營利组織團體AIDES，品牌副線MM6在Maison Margiela對抗愛滋T恤推出25周年之際，和OTB基金會合作推出慈善單品，其中的PVC手提包也成為女星近期曬IG的手袋，孫芸芸以露腿不露臉的方式秀出PVC包款，還是令人目不轉睛。

微風南山引進MM6之後，老闆娘孫芸芸也盡心盡力為潮流新品撐腰，加上MM6本來就符合她的微叛逆個性穿搭，這次為了慈善公益的新作，孫芸芸自是不會缺席，在IG秀出她的標誌美腿搭襯PVC字樣包款，不露臉還是很吸睛，上書標語「相較於穿上這件T恤，有更多行動可以防治愛滋，但它是一個好的開始（There is more action to be done to fight AIDS than to wear this T shirt but it’s a good start）」，腳上搭襯的是香奈兒休閒鞋， 完全展現奢華氣勢。

小S則是放飛自我只貼了包款獨照，很率性也很有個性；魏如昀拍了停車場時尚，一身白色街頭感的裝束，同調性搭載MM6標語帆布包和VALENTINO別緻的VLTN皮革零錢包，帥氣搶眼；炎亞綸則是選穿FENDI襯衫搭配孫芸芸同款標語PVC包。此系列單品收益都將捐贈與AIDES防治愛滋並改善受感染和受影響者的生活，其他商品還包括百褶長裙、丹寧外套、內搭褲以及剪裁特別的斗篷西裝外套等。

炎亞綸的機場時尚造型穿FENDI襯衫搭MM6標語PVC手提包。圖／取自IG
炎亞綸的機場時尚造型穿FENDI襯衫搭MM6標語PVC手提包。圖／取自IG
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孫芸芸美腿搭MM6標語PVC手提包。圖／取自IG
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MM6經典Slogan透明PVC手提包，售價14,800元。圖／MM6提供
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MM6經典Slogan日本帆布包，售價19,800元。圖／MM6提供
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小S很帥氣的在IG放上MM6帆布包款獨照。圖／MM6提供
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MM6經典Slogan 開袖上衣，售價17,800元。圖／MM6提供
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MM6經典Slogan百褶長裙，售價23,800元。圖／MM6提供
MM6經典Slogan百褶長裙，售價23,800元。圖／MM6提供
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魏如昀的停車場時尚搭襯MM6帆布包款與VALENTINO皮革小零錢包。圖／MM6...
魏如昀的停車場時尚搭襯MM6帆布包款與VALENTINO皮革小零錢包。圖／MM6提供
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MM6經典Slogan斗篷式披肩西裝外套，售價36,800元。圖／MM6提供
MM6經典Slogan斗篷式披肩西裝外套，售價36,800元。圖／MM6提供
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