Carrefour Wallet家樂福錢包上線 開通就送50元

2019-06-19 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



國人使用行動支付消費比例逐年增加，通路業者陸續開通整合支付、錢包、線上購物、商城及會員多元化服務的掃碼支付APP，提供消費者更便利的購物服務。

家樂福繼去年9月領先通路推出Carrefour Pay後，今再宣布正式推出「Carrefour Wallet家樂福錢包」服務，並同步發表最新APP。7月擬將再於APP推出可一邊購物一邊掃碼的「scan and go」，結合自助結賬機台的使用及家樂福錢包結帳，初期將在內湖店試行，之後再開放桃園地區門市，希望可提供更快速便利的購物服務。

家樂福總經理王俊超表示，家樂福錢包並非通路首創，卻是全球家樂福首推，最大特色是，不但能儲值，還提供支付、轉贈與交易記錄查詢，同時，可綁定全台所有銀行信用卡，包含Visa、Mastercard、JCB與銀聯卡(不含美國運通)等超過34家銀行各式信用卡，相較其他通路錢包更便利。其中，轉贈服務是可在家樂福APP和錢包中直接點選轉贈後，透過LINE、手機簡訊、Email贈送給予對方，無論是救急或預算管理都更便利。

慶祝家樂福錢包正式上線，推出五大好康，最高可獲21%回饋。好康一，下載家樂福APP並開通錢包，即可獲50元回饋。好康二，以現金或信用卡儲值1000元以上，再送5%回饋。好康三，使用家樂福錢包到店內消費，會員再享紅利2倍送。好康四，首次在Carrefour Pay綁定家樂福玉山聯名卡，再送100元綁定金。好康五，使用家樂福玉山聯名卡儲值1000元以上，可獲得1倍紅利點數。

換言之，如果使用的是家樂福玉山聯名卡，從開通錢包、綁定、並儲值1千元，將可獲五大好康，價值210元的回饋，回饋率高達21%。不少民眾一開通就儲值一萬元，享最高回饋金額價值750元(開通50元，儲值回饋500元，Carrefour pay綁定回饋100元，紅利回饋3萬點價值100元)的好康。

目前，家樂福消費者使用非現金付只有6成，其中，行動支付只有5~6%，Carrefour Wallet開通後，可望再提升行動支付的使用率。Carrefour Wallet測試期間，半個月即有3萬多人開通錢包與綁定儲值，全新開通後，預估今年年底前將達10億元金額儲值，並期帶動行動支付服務於今年達到結帳金額20億的目標。