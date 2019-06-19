親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

偷拿機車娃娃的家長找到了！網讚結局：世界因你而美麗

Carrefour Wallet家樂福錢包上線 開通就送50元

2019-06-19 19:07聯合報 記者何雅玲╱即時報導

國人使用行動支付消費比例逐年增加，通路業者陸續開通整合支付、錢包、線上購物、商城及會員多元化服務的掃碼支付APP，提供消費者更便利的購物服務。

家樂福繼去年9月領先通路推出Carrefour Pay後，今再宣布正式推出「Carrefour Wallet家樂福錢包」服務，並同步發表最新APP。7月擬將再於APP推出可一邊購物一邊掃碼的「scan and go」，結合自助結賬機台的使用及家樂福錢包結帳，初期將在內湖店試行，之後再開放桃園地區門市，希望可提供更快速便利的購物服務。

家樂福總經理王俊超表示，家樂福錢包並非通路首創，卻是全球家樂福首推，最大特色是，不但能儲值，還提供支付、轉贈與交易記錄查詢，同時，可綁定全台所有銀行信用卡，包含Visa、Mastercard、JCB與銀聯卡(不含美國運通)等超過34家銀行各式信用卡，相較其他通路錢包更便利。其中，轉贈服務是可在家樂福APP和錢包中直接點選轉贈後，透過LINE、手機簡訊、Email贈送給予對方，無論是救急或預算管理都更便利。

慶祝家樂福錢包正式上線，推出五大好康，最高可獲21%回饋。好康一，下載家樂福APP並開通錢包，即可獲50元回饋。好康二，以現金或信用卡儲值1000元以上，再送5%回饋。好康三，使用家樂福錢包到店內消費，會員再享紅利2倍送。好康四，首次在Carrefour Pay綁定家樂福玉山聯名卡，再送100元綁定金。好康五，使用家樂福玉山聯名卡儲值1000元以上，可獲得1倍紅利點數。

換言之，如果使用的是家樂福玉山聯名卡，從開通錢包、綁定、並儲值1千元，將可獲五大好康，價值210元的回饋，回饋率高達21%。不少民眾一開通就儲值一萬元，享最高回饋金額價值750元(開通50元，儲值回饋500元，Carrefour pay綁定回饋100元，紅利回饋3萬點價值100元)的好康。

目前，家樂福消費者使用非現金付只有6成，其中，行動支付只有5~6%，Carrefour Wallet開通後，可望再提升行動支付的使用率。Carrefour Wallet測試期間，半個月即有3萬多人開通錢包與綁定儲值，全新開通後，預估今年年底前將達10億元金額儲值，並期帶動行動支付服務於今年達到結帳金額20億的目標。

至於全聯上個月推出行動支付品牌PX Pay，上線二周下載量破百萬，使用者綁信用卡數量也超過50萬張。根據數據顯示，以PX Pay結帳筆數約占10%，25歲至45歲為主要族群，全聯表示，PX Pay推出前，非現金支付占比約25.5%，推出後占比提升逾30%，今年下載會員數目標是320萬人。

Wallet家樂福錢包上線，支付、轉贈、交易查詢一機搞定。圖/家樂福提供
Wallet家樂福錢包上線，支付、轉贈、交易查詢一機搞定。圖/家樂福提供
分享
下載家樂福APP並開通錢包，即可獲50元回饋。圖/家樂福提供
下載家樂福APP並開通錢包，即可獲50元回饋。圖/家樂福提供
分享
家樂福推出「Carrefour Wallet家樂福錢包」服務，並同步發表最新AP...
家樂福推出「Carrefour Wallet家樂福錢包」服務，並同步發表最新APP。圖/家樂福提供
分享

家樂福玉山都更
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

摩斯漢堡全新「送餐機器人」亮相 它還能幫壽星慶生

2019-06-19 19:53

孫芸芸露腿不露臉秀透明的MM6包 魏如昀停車場時尚拚了

2019-06-19 19:10

影╱SK-II青春露「清酒釀造」秘密首公開

2019-06-19 18:49

這芋泥讓人無法招架！永和樂華夜市必吃「阿爸の芋圓」酷夏打卡熱

2019-06-19 18:35

LV這戴的不是新款太陽眼鏡 戴的是態度

2019-06-19 17:54

「台北國際食品五展」今登場！明星主廚來作客，免費美國牛、創意特調喝到飽

2019-06-19 17:18

泰國「水上太空船餐廳」外觀超像八爪魚、CP值高又好拍

2019-06-19 16:46

老爹鞋熱潮繼續夯！春夏盤點話題就看這三款

2019-06-19 16:40

被滿滿的金色包圍！香奈兒2.55包也吹埃及風

2019-06-19 16:38

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

那瑪卡西名古屋日式點心 勤追車才有的限量款銅板甜點

2019-06-19 16:20

美人魚、海馬超可愛 Moynat限量吊飾入門價值得收藏

2019-06-19 15:06

阿膠、雪蓮通通變飲料？英倫潮牌聯名漢方手搖玩快閃

2019-06-19 15:00

酷夏消暑 吃冰的啦

2019-06-19 14:42

歐系快時尚下殺5折 ZARA今晚9點線上搶先買

2019-06-19 14:28

搶白金商機 學生得獎麵包小七買得到

2019-06-19 14:21

199元暢玩兒童新樂園、天文館、科教館 「三館聯合護照」6月22日限量開賣

2019-06-19 14:12

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

巴黎男裝周／超模力挺！美國設計師搶攻巴黎 他的名字你不可不知

2019-06-19 13:31

巴黎男裝周／周湯豪首穿Virgil Abloh話題最新款 飛巴黎看LV秀

2019-06-19 12:33

sodastream氣泡水機今夏變出新花樣 增加氣氛不添熱量

2019-06-19 12:12

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

巴黎男裝周／歐巴李敏鎬時尚回歸！ 只露半張臉也令人神魂顛倒

2019-06-19 11:59

美酒加咖啡! 「采。時代」將義式冰淇淋變出新風貌

2019-06-18 23:43

吳念軒詮釋SWATCH新腕表

2019-06-18 23:35

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

收納達人賀軍翔 狂推喬治傑生行李「一箱搞定」

2019-06-18 21:26

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

台7藝術團隊躍國際 憂傳承遇斷層

2019-06-18 19:54

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

化妝前只要1滴！打造仙女光肌膚 蘭蔻玫瑰金萃妝前露、嬌蘭蜂王乳密露超防脫妝

2019-06-18 18:53

開架唇彩新貨到！「繽紛鮮果系」、「玫瑰奶茶色」選對色號一抹就美翻

2019-06-18 18:38

英長期研究：肥胖問題與家庭有關

2019-06-18 18:33

空氣清淨機提著走！LG PuriCare Mini隨身淨主打車用、母嬰需求

2019-06-18 18:12

米蘭男裝周／FENDI 時髦森林系男子 展現美好生活剪影

2019-06-18 18:06

打電動易肥胖？ 專家：成人關聯較大

2019-06-18 18:03

棒球迷有福啦！刷信用卡免費將Gogoro帶回家

2019-06-18 18:01

銀行也能變球場！北富銀打造厝邊運動好所在

2019-06-18 17:51

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49
看更多

熱門文章

高雄市沒錢防治登革熱？她查出前市長陳菊竟減列9162萬

2019-06-19 13:35

高雄為何沒錢防治登革熱？游淑慧：陳菊減列減列再減列

2019-06-19 13:30

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

2019-06-19 15:28

高雄市長買一送一？陳其邁南下防疫背影 網讚「帥到不行」

2019-06-19 16:50

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

登革熱疫情「中央卡韓」 高嘉瑜批：韓國瑜的慣用伎倆

2019-06-19 14:00

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

影／長期夜尿不在意 她左腎長滿結石

2019-06-19 11:19

陳其邁南下主持登革熱會議 韓國瑜：中央、地方聯手

2019-06-19 12:04

只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

航空界奧斯卡揭曉 卡達五度奪冠、長榮排第六

2019-06-19 11:28

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

母湯啦！ 旅客用泡麵碗偷渡16顆日本水蜜桃被攔截

2019-06-19 14:39

一隻蚊子都治不好？王欣儀數字解讀：蘇打臉花媽、賴神

2019-06-19 12:24

萬里蟹之爭 林右昌：基隆漁夫鍋比萬里只能吃蟹CP值高

2019-06-19 12:27

政院批准登革熱防疫經費 高市府：感謝政院終於同意

2019-06-19 15:51

高市府鳳山防登革熱消毒臨時喊停 議員里長錯愕不滿

2019-06-19 12:04

高雄市府沒錢對付登革熱？ 前文化局長為市府算了一下帳

2019-06-19 11:38

韓國瑜要5300多萬登革熱防疫經費 陳其邁宣布批准

2019-06-19 15:50

暑假出國搶機票要快！多家航空限時優惠 票價0元起

2019-06-19 13:42

馬如龍死於神經內分泌腫瘤 醫師提醒有這些症狀要注意

2019-06-19 15:49

6/22起特價只有3天！85度C「一顆檸檬」同品項第二杯10元

2019-06-19 12:07

北醫神秘「護心便當」 每天僅50份被秒殺

2019-06-19 14:26

專家：國內現首例 推斷秋行軍蟲成蟲已化蛹

2019-06-19 12:42

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

韓國瑜因登革熱摃中央 黃偉哲：可以體諒父母官的心情

2019-06-19 12:13

蘇貞昌揶揄韓國瑜蚊子都管不好 郝龍斌：中央沒責任？

2019-06-19 13:46

聯晚之眼／秋行軍蟲入侵 台灣能做什麼？

2019-06-19 12:29

防治登革熱 陳其邁、韓國瑜一起現身金獅湖市場視察

2019-06-19 18:36

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

【親子教養】高偉峯／網路遊戲成癮與正向引導

2019-06-19 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／香港加油

2019-06-19 06:00

男子心肌梗塞沒CPR自行送醫被救回 醫師大讚奇蹟

2019-06-19 18:42

【生活的風景】默子／紅蔥頭飄香

2019-06-19 06:00

防客運司機過勞 業者提路線變更 公總：可評估

2019-06-19 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top