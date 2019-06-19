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SK-II青春露「清酒釀造」秘密首公開　渡邊直美＆詹姆士戈登變師傅、約翰傳奇打造主題曲

2019-06-19 18:49聯合報 記者劉小川╱即時報導

SK-II青春露被稱為「神仙水」，推出至今超過39年，而因為從資深釀酒師傅，發現臉上都是皺紋，但手上卻超光滑，發現Pitera的故事，大家耳熟能詳。SK-II這回首度公開Pitera的秘密，讓女星渡邊直美、英國男星詹姆士戈登（James Corden）前進日本清酒釀造廠，帶著湯唯探訪，還有傳奇歌手約翰傳奇（John Legend）打造專屬主題曲。

SK-II今年推出微影集「#BareSkinChat」，趣味幽默的劇情，輕快節奏，還有超多大咖力挺，包括Chloe Grace Moretz、湯唯、綾瀨遙、有村架純及渡邊直美等主演。

微影集現在將新推出「Pitera Masterclass」，找來渡邊直美與詹姆士戈登首度攜手合作，兩人一起到日本中部的一間清酒釀造廠，找到青春露的核心起源Pitera。這也是品牌第一次公開Pitera發現機密，讓人超期待。

該影集還出現超特別來賓，包括湯唯也現身，最特別是首度與SK-II合作的約翰傳奇，還特別打造出一首SK-II主題曲「Oh Pitera」，據說超級洗腦。

「Pitera Masterclass」將於6月25日在台灣SK-II YouTube頻道 https://www.youtube.com/user/TWSKII 首播。

這是SK-II一直以來，大家最熟知也最喜歡的青春露，Pitera就像是品牌的精神...
這是SK-II一直以來，大家最熟知也最喜歡的青春露，Pitera就像是品牌的精神，歷久彌新。圖／SK-II提供
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SK-II邀請大咖同匡由左至右湯唯、渡邊直美、詹姆士戈登、約翰傳奇，一同演出美妝...
SK-II邀請大咖同匡由左至右湯唯、渡邊直美、詹姆士戈登、約翰傳奇，一同演出美妝影集。圖／SK-II提供
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