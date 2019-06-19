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LV這戴的不是新款太陽眼鏡 戴的是態度

2019-06-19 17:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

艷陽高照，太陽眼鏡是手袋中的裝飾品，亦是必備品，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）上市4款太陽眼鏡，包括女裝創意總監Nicholas Ghesquière於2019秋冬發表的Arizona Dream新款，獨具個性的耀眼造型，別具態度。

Bohemian Vuittony square的特色在於羽量級金屬框的輕盈，以Monogram花卉的花瓣形狀作為鏡片切割輪廓，前衛且具現代感，邊緣以手工上色，鏡臂則展現品牌工藝，運用黃色、玫瑰金的鏡框，搭配淡粉、黑色或鏡面鏡片；類似款Bohemian Vuittony mask則以運動眼罩作為發想，極細鏡腳與橡膠鏡腳套極富運動風，一片式鏡片擁有流暢曲線也勾勒未來感，搭配金屬細框，優雅的彎形橫樑延伸至細緻的鏡臂，鏡片綴有標誌性圓形LV Circle標誌，共有嫩粉紅鏡框、經典黑色鏡框可選。

Arizona Dream太陽眼鏡則是2019秋冬新款，以嶄新造型演譯經典的貓眼太陽眼鏡，鏡臂採用鏤空設計，鏡片印有低調的LV Circle標誌，臂套靈感來自經典Speedy手袋形狀，不規則切割的膠框做工精緻，如同其名有著亞歷桑那夢遊的奇幻感。La Grande Bellezza則是超大粗框太陽眼鏡的萬年不敗款，以圓角框邊柔和了粗框設計，高身鼻樑具現代風格，且鏡片與鏡框邊緣對齊，打造俐落簡約的平面，共有黑色鏡片搭黑色膠框、綠色鏡片搭玳瑁或透藍色膠框，或鏡面搭玳瑁膠框等選擇。

La Grande Bellezza太陽眼鏡，售價17,400元。圖／LV提供
La Grande Bellezza太陽眼鏡，售價17,400元。圖／LV提供
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Bohemian Vuittony mask太陽眼鏡有運動風的流線設計。圖／LV...
Bohemian Vuittony mask太陽眼鏡有運動風的流線設計。圖／LV提供
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Bohemian Vuittony Mask太陽眼鏡，售價22,200元。圖／L...
Bohemian Vuittony Mask太陽眼鏡，售價22,200元。圖／LV提供
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Bohemian Vuittony Mask太陽眼鏡鏡片上方有低調的LV Cir...
Bohemian Vuittony Mask太陽眼鏡鏡片上方有低調的LV Circle標誌。圖／取自LV官網
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Bohemian Vuittony square的鏡框輪廓以monogram花瓣...
Bohemian Vuittony square的鏡框輪廓以monogram花瓣為靈感。圖／LV提供
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La Grande Bellezza的鉚釘細節為其特色。圖／LV提供
La Grande Bellezza的鉚釘細節為其特色。圖／LV提供
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Bohemian Vuittony Square太陽眼鏡，售價20,400元。圖...
Bohemian Vuittony Square太陽眼鏡，售價20,400元。圖／LV提供
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Arizona Dream是秋冬最新款太陽眼鏡。圖／LV提供
Arizona Dream是秋冬最新款太陽眼鏡。圖／LV提供
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Arizona Dream太陽眼鏡，售價21,400元。圖／LV提供
Arizona Dream太陽眼鏡，售價21,400元。圖／LV提供
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