「台北國際食品五展」今登場！明星主廚來作客，免費美國牛、創意特調喝到飽

2019-06-19 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



「2019台北國際食品五展」今日盛大開幕，展期即日起至6月22日報名踴躍，吸引國內外1757家廠商參展，共計5056個攤位，展館橫跨世貿一館、南港展覽館1、2館，創下歷年最大規模。

此次「台北國際食品五展」包括台北國際食品展、台北國際食品加工設備暨生技/製藥機械展、台北國際包裝工業展、台灣國際飯店暨餐飲設備用品展及台灣國際清真產品展，囊括食品業上、中、下游廠商，建構完整生態鏈系統。

食品展首日適逢工作日，現場人潮較往年減少，但業者不受影響，熱情招呼聲此起彼落吸引民眾目光。其中又以南港展覽館4樓的美國館人氣最旺，美國肉類出口協會找來明星主廚潘瑋翔坐鎮，現場以美國牛肉入饌，搭配創意料理手法，製作兼具色香味佳餚，如炙烤昆布煙燻美國嫩角尖沙朗、港式脆皮美國牛前胸肉等，讓粉絲驚呼連連。

牛排館「勞瑞斯牛排」現身美國館，廚師將特製烤爐搬到會場，現場烘烤美味牛排頓時香氣四溢，人氣餐點「勞瑞斯頂級烘烤牛肋排」精選全美國牛肉市場2%頂級牛肋排（Prime Rib）為食材，大片肋眼橫切面直徑達到10~12公分，有別坊間香煎或碳烤方式，主廚採用特殊「烘烤」手法製作，肉質軟嫩細膩且緊緊鎖住肉汁，被老饕奉為夢幻逸品。

近期話題正夯的「天和鮮物」也參與盛會，為國內唯一農漁畜牧六級產業品牌，現場帶來豬、雞、魚、羊等各式食材，如澎湖箱網養殖魚、國產極品羊、海藻雞、海藻豬和亞麻豬，同步展出素食餐、寶寶粥等調理食品，成功吸引親子族群目光。「天和寶寶粥」嚴選有機蔬菜、有機米為食材，不添加鹽分製作，深受孩童喜愛；而活力粥系列則端出「魩仔魚瓠瓜粥」、「海藻豬紅蘿蔔粥」、「青斑紅蘿蔔粥」、「龍虎斑高麗菜粥」與「海藻雞花椰菜粥」等，營養又健康。

食品安全可謂重中之重，深耕食安市場30餘年的台灣優良食品發展協會（TQFA）也在現場設置「TQF精品館」，落實具備信賴度的「TQF驗證標章」，傳遞優質食品安全理念給消費者，活動期間精品館推出系列活動，邀請民眾共襄盛舉拿好禮。

逛累了可前往愛之味攤位，現場提供免費飲品試喝，此次找來SCA精品咖啡協會國際講師合作，製作抹茶、巧克力、咖啡3款特調冰熱飲，使用愛之味OAT LATTE取代牛奶，以植物奶取代動物奶造福乳糖不耐症民眾，喝得安全又健康。精品咖啡師分享，飲品採現點現做確保品質，抹茶特調加入丸久小山園抹茶製作，燕麥飲甜味混合抹茶微苦風味，是大人系飲品。愛之純濃燕麥強調加入水、燕麥製作，滋味濃郁香醇。