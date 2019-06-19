泰國「水上太空船餐廳」外觀超像八爪魚、CP值高又好拍

2019-06-19 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



被稱為曼谷後花園的叻丕府，有間隱藏版餐廳，藏身在泰國高檔寢具品牌工廠內的Octospider，餐廳外觀像極八爪魚，隨便拍都是美景，餐點CP值高，價位平均落在200元到400元泰銖，多人一起吃最適合。

對台灣旅客來說，可能對叻丕府感到陌生，不過，許多觀光客都會前往、2大水上市場之一的丹能沙朵水上市場，就位於叻丕府，也許能讓人對這個地方有些印象。

雖然國外觀光客較不熟悉叻丕府，但在泰國人心目中，叻丕府可是心目中排名第一名的度假旅遊勝地，被稱為泰國小瑞士。同時也因距離泰國首都曼谷大約80公里、2個多小時路程，最快甚至只要1.5小時，因而被稱為曼谷後花園。

叻丕府的旅遊景點眾多，其中必去的就是Octospider Restaurant。這家餐廳所在位置相當有趣，是在泰國高檔寢具品牌Pasaya旗下餐廳，原本做為工廠員工餐廳，但隨著前往工廠參觀的觀光客愈來愈多後，紛紛反應希望也能在餐廳用餐，才在近年對外開放。

一看到Octospider Restaurant，應該很難不被餐廳外型給吸引。Octospider Restaurant建築概念，據說與作家Arthur C. Clark的《2001太空漫遊》科幻小說有關，一根根柱子高達8公尺，撐起長方形的餐廳，遠看有些像隻八爪魚，抑或像是一隻大蜘蛛，而成了新興打卡景點。

最適合去Octospider Restaurant用餐時間，就是晚餐時段，傍晚前往可以看到黃昏天色變化，晚上燈光打開，整個餐廳就像漂浮在水面上，更是美不勝收。

餐點部分是泰國相當道地料理，像是經典泰式酸辣湯冬蔭功湯，或是酸辣炸魚，同時也有較為西式菜肴，如德國豬手等。價格大約落在200元到400元左右，份量相當紮實，適合多人一起享用。

Octospider Restaurant

地址：可搜尋PASAYA Factory Outlet（60 Moo 10, Petchkasem Road, Wangyen District, Bangpay, Ratchaburi, Thailand 70160 ）

電話：063–2169335