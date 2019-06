老爹鞋熱潮繼續夯!春夏盤點話題就看這三款

2019-06-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



老爹鞋熱潮持續發燒,看起來厚重笨拙的鞋身,卻散發濃濃復古時尚氣息,是時下街頭潮人必備單品,不少運動品牌也大玩復刻鞋款,邀來明星、超模搶先體驗,透過個人社群平台搶先曝光,讓粉絲追一波!

ASICS日前推出旗下三鐵跑鞋復刻版GEL-BND系列,搭載升級版浮誇厚底與流線外型設計,更加入麂皮、皮革等元素大玩異材質拼接,不僅適合日常穿搭,搭配正裝、洋裝更增添潮味,首波主打款大量採用螢光色系,霓虹橘、尤加利綠與湛海藍的大膽撞色。

此外,ASICS也邀來時尚界指標Judy Chou周筱筑搶先預覽,她也特別分享老爹鞋選擇與穿搭訣竅:「潮鞋混正裝是時下最IN的穿搭方式,所以一雙百搭又能修飾身形的老爹鞋就很重要,務必要選擇本身設計即具有『視覺修身』效果的鞋款」,此外可以透過改變褲管長度或是搭配鞋身同色襪子延伸腿部線條。

PUMA 則是強勢回歸 90 年代當家跑鞋PUMA CELL,全新的PUMA CELL Stellar 復刻款,以搶眼吸睛的桃粉螢光外露式 CELL 氣室科技大膽置入在鞋大底前掌與中後段,半透明的氣囊讓 CELL 六角形輪廓清晰可見,復古網眼及皮革拼接鞋面,搭配由 EVA 中底設計層層堆疊的超高厚底。日前國際超模 Cara Delevingne 更在 IG 上無預警「曬鞋」,吸引不少粉絲目光。