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老爹鞋熱潮繼續夯！春夏盤點話題就看這三款

2019-06-19 16:40聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

老爹鞋熱潮持續發燒，看起來厚重笨拙的鞋身，卻散發濃濃復古時尚氣息，是時下街頭潮人必備單品，不少運動品牌也大玩復刻鞋款，邀來明星、超模搶先體驗，透過個人社群平台搶先曝光，讓粉絲追一波！

ASICS日前推出旗下三鐵跑鞋復刻版GEL-BND系列，搭載升級版浮誇厚底與流線外型設計，更加入麂皮、皮革等元素大玩異材質拼接，不僅適合日常穿搭，搭配正裝、洋裝更增添潮味，首波主打款大量採用螢光色系，霓虹橘、尤加利綠與湛海藍的大膽撞色。

此外，ASICS也邀來時尚界指標Judy Chou周筱筑搶先預覽，她也特別分享老爹鞋選擇與穿搭訣竅：「潮鞋混正裝是時下最IN的穿搭方式，所以一雙百搭又能修飾身形的老爹鞋就很重要，務必要選擇本身設計即具有『視覺修身』效果的鞋款」，此外可以透過改變褲管長度或是搭配鞋身同色襪子延伸腿部線條。

PUMA 則是強勢回歸 90 年代當家跑鞋PUMA CELL，全新的PUMA CELL Stellar 復刻款，以搶眼吸睛的桃粉螢光外露式 CELL 氣室科技大膽置入在鞋大底前掌與中後段，半透明的氣囊讓 CELL 六角形輪廓清晰可見，復古網眼及皮革拼接鞋面，搭配由 EVA 中底設計層層堆疊的超高厚底。日前國際超模 Cara Delevingne 更在 IG 上無預警「曬鞋」，吸引不少粉絲目光。

FILA以年度風雲球鞋「Disruptor II」，在品牌發源地義大利打造銀色奢華的限量款，延續經典老爹鞋精神，鞋面以銀色光感材質製作，包含Disruptor II側邊獨有光刀剪裁、鞋舌上的反光LOGO也使用相同材質，內裡則全部使用真皮製作，並於鞋舌燙上「Made in Italy」字樣，全球發行3000雙，台灣僅限量100雙。

年度風雲球鞋 FILA Disruptor II Made in Italy，售...
年度風雲球鞋 FILA Disruptor II Made in Italy，售價9,380元。圖／FILA提供
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超模Cara Delevingne獨鍾PUMA CELL Stellar 復刻款...
超模Cara Delevingne獨鍾PUMA CELL Stellar 復刻款。圖／PUMA提供
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PUMA CELL Stellar 復刻款，售價3,680元。圖／PUMA提供
PUMA CELL Stellar 復刻款，售價3,680元。圖／PUMA提供
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年度風雲球鞋 FILA Disruptor II Made in Italy，售...
年度風雲球鞋 FILA Disruptor II Made in Italy，售價9,380元。圖／FILA提供
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ASICS GEL-BND系列，售價2,400元。圖／ASICS提供
ASICS GEL-BND系列，售價2,400元。圖／ASICS提供
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Judy Chou(中)與新生代男演員王可元與最潮媽咪陳艾琳共同演繹ASICS ...
Judy Chou(中)與新生代男演員王可元與最潮媽咪陳艾琳共同演繹ASICS GEL-BND系列。圖／ASICS提供
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