被滿滿的金色包圍！香奈兒2.55包也吹埃及風

2019-06-19 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香奈兒工坊大秀向來因為設計主題帶有濃厚的地域文化色彩，加上主打旗下眾多工坊所專精的不同工藝，一直是每年備受注目的系列作品。去年底2019 Paris- New York工坊系列在紐約大都會博物館的丹鐸神廟展廳展演，充滿埃及文化色彩的設計讓人從中感受古文明的魅力，更將香奈兒女士鍾情的「金色」元素發揮得淋漓盡致，除了服裝之外，經典包款、鞋款等也都呈現出富麗堂皇的嶄新姿態。

在Verneuil-en-Halatte專業製作坊內歷經超過180道步驟，香奈兒經典包款以繁複精細的做工打造而成。金色鱷魚皮革壓紋出現在香奈兒11.12包和鑲飾鞋跟高筒靴、中筒靴上，而2.55包也用幾何感色塊勾勒出宛如壁畫般的寬版條紋或金字塔形狀的三角形，裝飾於掀蓋上，金色的鱷魚皮革壓紋小牛皮則從底側鑲縫拼接於黑色菱格紋羊皮上，打造撞色效果。