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只有兩天！GODIVA冰淇淋買1送1來了

2019-06-19 16:25聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

每次推出，立即吸引大家排隊搶買的GODIVA冰淇淋買一送一，今年夏季首波優惠將於6/22、6/23登場，凡購買霜淇淋、杯裝冰品都能享用優惠。

6/22、6/23活動期間，消費者至全台GODIVA門市購買巧克力、香草巧克力、綜合霜淇淋或杯裝冰即享買一送一優惠。其中，臻選黑巧克力霜淇淋與嘉年華系列霜淇淋不加入買一送一活動，故活動期間將暫停販售。

6/22、6/23限定兩日，GODIVA冰品買一送一(口味以現場提供為主)。圖／...
6/22、6/23限定兩日，GODIVA冰品買一送一(口味以現場提供為主)。圖／摘自GODIVA
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巧克力冰品冰淇淋
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