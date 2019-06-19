那瑪卡西名古屋日式點心 勤追車才有的限量款銅板甜點

2019-06-19 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



你曾在台灣某個城市角落看過這種點心攤車嗎？台灣北中南都可能有他們的蹤跡，主要販賣「那瑪卡西-名古屋日式點心」，一塊塊精緻造型的古早味甜點，整齊排列在櫥窗，看起來每樣都好吃，花式造型與略帶透明感的羊羹更是療癒，只要幸運遇到，很難不停下來購買一大盒。 「那瑪卡西」點心攤車很吸引人。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook 「那瑪卡西」點心攤車很吸引人。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook 銅板價點心一律20元。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook

這款由北部老師父傳授古早製法的日式點心，每樣統一價位賣20元，屬於銅板美食價位。雖然賣的甜點名字是「名古屋日式點心」，其實每一樣都充滿濃濃的台灣古早味，「那瑪卡西」意指帶餡的和洋菓子，攤子販售各式手製包著紅豆、芋頭的花式銅鑼燒、羊羹、白頭翁等，甜點好吃不貴，就算霸氣說：老闆每個都給我來一塊，花小錢就能心滿意足帶回家，買回家配上一壺好茶，擺盤享用別具風情。 銅板價點心一律20元。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook

吃過「那瑪卡西-名古屋日式點心」點心的網友分享，紅豆內餡是日式點心的經典「標配」，「那瑪卡西」包的紅豆並不會過度甜膩，花式銅鑼燒口味有紅豆、綠豆、芋頭、地瓜、奶油、芝麻等。其中紅豆與抹茶洋羹帶有Q度，滋味香氣也很足，口感特別，而許多人好奇的白頭翁咬下去，外層有綿密輕柔的口感，許多粉絲吃了都回購。 白頭翁很受歡迎。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook 紅豆羊羹、抹茶羊羹。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook 白頭翁很受歡迎。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook 芋頭銅鑼燒。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook

被比喻為神出鬼沒的古早點心車，該如何才能買到呢？熱愛美食的台中小夥伴們提供線報，原來台中地區的「那瑪卡西」攤車，早已可透過粉絲團公告的地點，這樣追車實在是方便多了，不過攤子一擺就很快賣光是常有的事情，不少粉絲看到時已剩下少量點心，當日限量手製賣完收攤，店家也提醒夏季購買最好馬上吃完。

想知道「那瑪卡西」出沒的時間地點，可上粉絲團查詢，目前可透過臉書私訊預約點心數量。 銅板價點心一律20元。圖／那瑪卡西-名古屋日式點心提供 分享 facebook

哪裡吃

「那瑪卡西-名古屋日式點心」(台中)

粉絲團定期公告今日擺攤地點與公休日

每樣點心 20元

售價如有調整以現場實際公告為準