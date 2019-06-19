歐系快時尚下殺5折 ZARA今晚9點線上搶先買

2019-06-19 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



歐系快時尚品牌換季折扣戰開打！春夏商品最低下殺5折起，且實體網路店鋪同步起跑，可說是入手換季新裝的絕佳時機。

瑞典的H&M 每年夏季最大折扣檔期日前已經起跑，全台12間門市超過3600款精選女裝、男裝、童裝，以及家飾品特價5折起。像是適合公主風的小女孩穿搭的蓬裙洋裝，原價599元、特價250元；女裝蕾絲平口上衣，原價399 元、特價150 元。

而來自西班牙的快時尚品牌ZARA，今(19日)也宣布春夏換季折扣季正式開跑，今晚9點會從APP先開始特賣、10點起開放網路線上商店購買；6月20日起則是實體門市開跑，折扣首三日(6/20-6/22)，實體門市營業時間延長如下：

台北101店 AM11:00 - PM23:00

忠孝東路統領店 AM10:30 - AM24:00

京站購物廣場AM11:00 - PM23:00

中和 環球購物中心AM11:00 - PM23:00

桃園 台茂購物中心AM11:00 - PM23:00(6/22 10:00AM-23:00PM)

中壢 大江購物中心AM11:00 - PM23:00

台中 老虎城AM11:00 - AM23:00(6/21&6/22至PM24:00)

台南 南紡購物中心AM11:00 - PM23:00