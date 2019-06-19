巴黎男裝周／超模力挺！美國設計師搶攻巴黎 他的名字你不可不知

2019-06-19 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



巴黎男裝周開秀第一天，巴黎的時尚地盤顯然都被美國來的男裝設計師佔走了！拿下CFDA（The Council of Fashion Designers America美國時尚設計師協會）最佳新進設計師、今年更進一部入圍LVMH時尚獎決賽的紐約設計師Emily Bode，於2016年創立的同名品牌BODE本季首度於巴黎男裝周發表，品牌擅長的拼接外套、骨董衣新製、復古風設計一樣都沒少。另一位引起高度話題的也是來自美國的設計師Heron Preston及其同名品牌，好友超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）更特地捧場，為這位曾經與當今LV男裝總監Virgil Abloh共創品牌的潮流好友搶來不少鎂光燈。

BODE本季的設計主要靈感是一段有趣的家族歷史：在1900年代早期，Emily Bode的家族曾為當時知名的巡迴馬戲團打造馬車，馬戲團也是設計師的童年回憶。因此在原本就洋溢濃濃復古味的設計上，又添上了許多繽紛的色彩，巧妙透過幾何圖案的組合與拼接，組成休閒舒適的輪廓，呈現活潑時髦的完整系列。Emily Bode表示因為自己的買家多來自歐洲及日本，因此決定移師巴黎；這次還有NBA球星特地來看秀，可見其設計實穿度高、深受不同文化背景的人肯定。