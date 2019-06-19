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巴黎男裝周／超模力挺！美國設計師搶攻巴黎 他的名字你不可不知

2019-06-19 13:31聯合報 記者孫曼╱即時報導

巴黎男裝周開秀第一天，巴黎的時尚地盤顯然都被美國來的男裝設計師佔走了！拿下CFDA（The Council of Fashion Designers America美國時尚設計師協會）最佳新進設計師、今年更進一部入圍LVMH時尚獎決賽的紐約設計師Emily Bode，於2016年創立的同名品牌BODE本季首度於巴黎男裝周發表，品牌擅長的拼接外套、骨董衣新製、復古風設計一樣都沒少。另一位引起高度話題的也是來自美國的設計師Heron Preston及其同名品牌，好友超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）更特地捧場，為這位曾經與當今LV男裝總監Virgil Abloh共創品牌的潮流好友搶來不少鎂光燈。

BODE本季的設計主要靈感是一段有趣的家族歷史：在1900年代早期，Emily Bode的家族曾為當時知名的巡迴馬戲團打造馬車，馬戲團也是設計師的童年回憶。因此在原本就洋溢濃濃復古味的設計上，又添上了許多繽紛的色彩，巧妙透過幾何圖案的組合與拼接，組成休閒舒適的輪廓，呈現活潑時髦的完整系列。Emily Bode表示因為自己的買家多來自歐洲及日本，因此決定移師巴黎；這次還有NBA球星特地來看秀，可見其設計實穿度高、深受不同文化背景的人肯定。

吉吉哈蒂德力挺的美國設計師Heron Preston 來歷驚人。曾與當今LV男裝總監Virgil Abloh 一起創立潮牌Been Trill的他，也曾擔任NIKE的行銷，並為肯伊威斯特（Kanye West）設計商品與Yeezy服裝，去年更獲NASA賞識創作NASA 60週年的一系列設計。而他豐富的背景和人脈也呈現在本季的創作上：開秀的白色西裝便是由他長期合作的建築設計團隊Dattner Architects合作打造的3-D立體鋪棉斯角形圖案組成，球鞋都是他和NIKE的聯名款，丹寧單品則是與LEVI’S合作，還有與Gore-Tex合作的回收材質防水衣、布魯克林街頭藝術家Robert Nava的塗鴉、以及好友設計師同名品牌Sami Miro Vintage合作一系列以舊丹寧、斯干紗、絲布等重新再製的「Natural Disaster」系列男女裝。全系列設計滿滿都是紐約街頭的年輕活力。

Heron Preston與設計師好友Sami Miro Vintage以舊材質...
Heron Preston與設計師好友Sami Miro Vintage以舊材質回收爞是的方式打造一系列「Natural Disaster」聯名男女裝。圖／取自IG @samimiro
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西裝的條文布料是重新仿造20年代巴黎骨董窗簾而成。圖／取自IG
西裝的條文布料是重新仿造20年代巴黎骨董窗簾而成。圖／取自IG
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拼接外套是BODE最擅長的經典單品。圖／取自IG
拼接外套是BODE最擅長的經典單品。圖／取自IG
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繽紛配色的靈感來自舊時代的馬戲團。圖／取自IG
繽紛配色的靈感來自舊時代的馬戲團。圖／取自IG
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Heron Preston塗鴉風的圖案是布魯克林藝術家Robert Nava的創...
Heron Preston塗鴉風的圖案是布魯克林藝術家Robert Nava的創作。圖／取自IG
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超模吉吉哈蒂德力挺好友設計師Heron Preston。圖／取自IG @gigi...
超模吉吉哈蒂德力挺好友設計師Heron Preston。圖／取自IG @gigihadid
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拼接外套是BODE最擅長的經典單品。圖／取自IG
拼接外套是BODE最擅長的經典單品。圖／取自IG
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有點華麗又復古的風格是BODE最大的特色。圖／取自IG
有點華麗又復古的風格是BODE最大的特色。圖／取自IG
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Heron Preston本季的丹寧作品與LEVIS合作。圖／取自IG
Heron Preston本季的丹寧作品與LEVIS合作。圖／取自IG
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Heron Preston本季男裝將活力四射的紐約街頭搬到巴黎。圖／取自IG
Heron Preston本季男裝將活力四射的紐約街頭搬到巴黎。圖／取自IG
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來自紐約的BODE首次登上巴黎男裝周。圖／取自IG
來自紐約的BODE首次登上巴黎男裝周。圖／取自IG
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Heron Preston本季有許多套服裝都搭配絲巾一起穿著。圖／取自IG
Heron Preston本季有許多套服裝都搭配絲巾一起穿著。圖／取自IG
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Heron Preston本季的丹寧作品與LEVIS合作。圖／取自IG
Heron Preston本季的丹寧作品與LEVIS合作。圖／取自IG
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Heron Preston本季男裝為遊走在都會叢林中的男士打造。圖／取自IG
Heron Preston本季男裝為遊走在都會叢林中的男士打造。圖／取自IG
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超模吉吉哈蒂德力挺好友設計師Heron Preston。圖／取自IG
超模吉吉哈蒂德力挺好友設計師Heron Preston。圖／取自IG
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