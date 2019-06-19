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巴黎男裝周／周湯豪首穿Virgil Abloh話題最新款 飛巴黎看LV秀

2019-06-19 12:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

之前多為輕奢品牌邀請前往時裝秀的周湯豪，以大勢好運獲路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之邀前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀，並且在出發時的機場時尚造型，就率先穿上男裝藝術總監Virgil Abloh設計的全新「Staples（釘書針）」系列。

周湯豪身穿2019早秋雙排釦修身大衣、雙面連帽衛衣及卡其色修身長褲，這是Virgil Abloh以簡約實穿的基本款、暗藏奢華小細節所打造的全新系列，以訂書針為名，是透過訂書針的彎曲、釘合，可以讓兩個不相干的元件密接在一起的特質，因此Staples系列被賦予的精神是可以和所有服裝自由搭配，但又能散發出眾氣質，包括手袋上的經典皮革製三角形標籤，或是仿釘書針的金屬釘釦，都成為縫邊裝飾，是讓路易威登粉絲心動的小記號，例如周湯豪身上的帽T，就有畫著摺疊方式的衣服洗標作為細節設計。

此外，他搭襯的白色LV Trainer運動鞋，也是在推出以來即成為熱門款的鞋履；Millionaires太陽眼鏡、Tambour Damier Graphite腕表，則是讓一身裝束有了個性的亮點表現。路易威登2020春夏男裝將於巴黎時間6月20日下午2：30發表，相對台灣時間6月20日晚間8點半。

Millionaires太陽眼鏡，售價28,500元。圖／LV提供
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LV Trainer運動鞋，售價39,800元。圖／LV提供
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以競賽船為設計靈感的Chalk背包，售價10萬元。圖／LV提供
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Tambour Damier Graphite腕表，售價11萬6,600元。圖／...
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周湯豪穿上最新款的早秋Staples系列前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀。圖／LV...
周湯豪穿上最新款的早秋Staples系列前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀。圖／LV提供
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周湯豪穿上最新款的早秋Staples系列前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀。圖／LV...
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Staples系列是男裝藝術總監Virgil Abloh的全新力作。圖／LV提供
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周湯豪穿上最新款的早秋Staples系列前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀。圖／LV...
周湯豪穿上最新款的早秋Staples系列前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀。圖／LV提供
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