巴黎男裝周／周湯豪首穿Virgil Abloh話題最新款 飛巴黎看LV秀

2019-06-19 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



之前多為輕奢品牌邀請前往時裝秀的周湯豪，以大勢好運獲路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）之邀前往巴黎觀賞2020春夏男裝秀，並且在出發時的機場時尚造型，就率先穿上男裝藝術總監Virgil Abloh設計的全新「Staples（釘書針）」系列。

周湯豪身穿2019早秋雙排釦修身大衣、雙面連帽衛衣及卡其色修身長褲，這是Virgil Abloh以簡約實穿的基本款、暗藏奢華小細節所打造的全新系列，以訂書針為名，是透過訂書針的彎曲、釘合，可以讓兩個不相干的元件密接在一起的特質，因此Staples系列被賦予的精神是可以和所有服裝自由搭配，但又能散發出眾氣質，包括手袋上的經典皮革製三角形標籤，或是仿釘書針的金屬釘釦，都成為縫邊裝飾，是讓路易威登粉絲心動的小記號，例如周湯豪身上的帽T，就有畫著摺疊方式的衣服洗標作為細節設計。