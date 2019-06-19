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sodastream氣泡水機今夏變出新花樣 增加氣氛不添熱量

2019-06-19 12:12聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在這個走出戶外需要點勇氣的炎熱季節，想要忍著不喝飲料實在太困難，但喝含糖手搖杯怕胖、買包裝飲品又怕不環保，也讓近年氣泡水機越來越熱門，逐漸成為許多消費者居家必備家電，光sodastream單品牌就在台灣市場創下超過15萬台的銷售佳績。

sodastream今夏全新推出「Spirit One Touch氣泡水機」，簡約時尚的金屬機身設計，升級電動打氣裝置，一鍵就能隨意選擇想要的氣泡口感，搭配自動扣瓶設計，裝瓶也輕鬆不費力。而為了以全新面貌迎接夏季，「Fizzi氣泡水機」也於今年推出2019限量新色「芭蕾粉」，同樣具有自動扣瓶裝置，不用再手動旋轉鎖瓶子，還搭配獨家粉色專用水瓶，展現清新夢幻的夏日氛圍。

而不習慣單純喝水的消費者，今年也有新選擇！有別於以往的風味糖漿，再推出3款增添風味卻不增加熱量的「Fruit Drop果香風味飲」，包括沁涼清新柳橙、芳蜜甘香水蜜桃與微酸帶甜的覆盆子口味，透過特殊萃取技術，保留了鮮果的香氣，但不具熱量及甜味，只要在每公升的氣泡水中，加入兩滴風味氣泡飲，就可讓透明的氣泡飲擁有飽滿的天然果香，讓消費者一次享受自己動手DIY風味氣泡水的樂趣及體驗豐富口感及口味。

即日起至6/30，風味糖漿、水瓶等配件全面8折，至所有通路交換鋼瓶還能獲得隨機口味的Fruit Drop果香風味飲一瓶，數量有限，送完為止。

sodastream Spirit One Touch氣泡水機，建議售價6,50...
sodastream Spirit One Touch氣泡水機，建議售價6,500元。圖／恆隆行提供
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sodastream Fruit Drop果香風味飲，建議售價399元。圖／恆隆...
sodastream Fruit Drop果香風味飲，建議售價399元。圖／恆隆行提供
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即日起至6/30，sodastream風味糖漿、水瓶等配件全面8折。圖／恆隆行提...
即日起至6/30，sodastream風味糖漿、水瓶等配件全面8折。圖／恆隆行提供
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sodastream Fizzi氣泡水機2019限量色，建議售價4,900元。圖...
sodastream Fizzi氣泡水機2019限量色，建議售價4,900元。圖／恆隆行提供
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