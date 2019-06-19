頂級環遊世界50天限額五對 每對675萬元

2019-06-19 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



頂級奢華旅遊又來了。鴻鵠逸遊世界頂級行程-「頂級環遊世界50天．新航年度限量版」今年7月2日正式開賣，預計2020年1月29日出發，集結鑽石級的景點、皇家級饗宴、六星級飯店，要帶給頂級旅客無與倫比的奢華行程，今年同樣限額五對，每對675萬元。

易遊網頂級旅遊品牌－HHtravel鴻鵠逸遊，攜手新加坡航空獨家推出「頂級環遊世界」2020行程，至今已經連續推出三年，稀有限量的席次年年滿額、供不應求，限額的私藏行程，在頂尖富人圈裡好評流傳。為保持最高級的行程與享受，能夠服務的貴賓依然有限，今年依舊限額五對，要給最高端客戶最隆重、細緻的服務品質。

易遊網表示，「頂級環遊世界50天・新航年度限量版」搭配全球最佳航空之首新加坡航空全新A380新航套房，足跡橫跨四大洲12國，全程專業中文領隊隨團服務，尊享團隊專用車與專屬導遊。

這趟旅程裡，將踏足世界三大瀑布之一的伊瓜蘇瀑布、觸及北極圈燦爛極光、入住驚豔的極光玻璃屋、揭秘神奇印加文化與深入亞馬遜雨林，並且前進非洲最大的克魯格國家公園，搭乘敞篷越野車Safari獵遊非洲，馳騁大草原追尋非洲五霸身影，還將搭乘世界十大豪華列車－非洲之傲Rovos Rail飽覽非洲大地美景，足旅世界方寸大地。

還有，全球最大的巴西嘉年華會上，將會在最近的距離有您的VIP席次，接著轉過身，我們將前往神祕的復活節島，一睹世界文化遺產－復活節島石像的真實面貌。

乘上東方快車，從大陸步向天際，在秘魯探索世界新七大奇蹟天空之城－馬丘比丘，將沿途名勝一覽無遺，接著搭乘非洲之傲，從開普敦出發前往約翰尼斯堡，感受夢想與奢華的傳奇鐵道路線。