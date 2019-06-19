親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

世新霸凌同學嘲跟我家比法律？ 父母問罪：憑什麼沾爸的光

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

頂級環遊世界50天限額五對 每對675萬元

2019-06-19 10:16經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

頂級奢華旅遊又來了。鴻鵠逸遊世界頂級行程-「頂級環遊世界50天．新航年度限量版」今年7月2日正式開賣，預計2020年1月29日出發，集結鑽石級的景點、皇家級饗宴、六星級飯店，要帶給頂級旅客無與倫比的奢華行程，今年同樣限額五對，每對675萬元。

易遊網頂級旅遊品牌－HHtravel鴻鵠逸遊，攜手新加坡航空獨家推出「頂級環遊世界」2020行程，至今已經連續推出三年，稀有限量的席次年年滿額、供不應求，限額的私藏行程，在頂尖富人圈裡好評流傳。為保持最高級的行程與享受，能夠服務的貴賓依然有限，今年依舊限額五對，要給最高端客戶最隆重、細緻的服務品質。

易遊網表示，「頂級環遊世界50天・新航年度限量版」搭配全球最佳航空之首新加坡航空全新A380新航套房，足跡橫跨四大洲12國，全程專業中文領隊隨團服務，尊享團隊專用車與專屬導遊。

這趟旅程裡，將踏足世界三大瀑布之一的伊瓜蘇瀑布、觸及北極圈燦爛極光、入住驚豔的極光玻璃屋、揭秘神奇印加文化與深入亞馬遜雨林，並且前進非洲最大的克魯格國家公園，搭乘敞篷越野車Safari獵遊非洲，馳騁大草原追尋非洲五霸身影，還將搭乘世界十大豪華列車－非洲之傲Rovos Rail飽覽非洲大地美景，足旅世界方寸大地。

還有，全球最大的巴西嘉年華會上，將會在最近的距離有您的VIP席次，接著轉過身，我們將前往神祕的復活節島，一睹世界文化遺產－復活節島石像的真實面貌。

乘上東方快車，從大陸步向天際，在秘魯探索世界新七大奇蹟天空之城－馬丘比丘，將沿途名勝一覽無遺，接著搭乘非洲之傲，從開普敦出發前往約翰尼斯堡，感受夢想與奢華的傳奇鐵道路線。

除了精彩的行程之外，頂級飯店也必不可少，在您直擊澳洲世界最大獨立巨石－艾爾斯岩後，將入住最頂級的Longitude 131° 豪華帳篷渡假村。接著造訪紐西蘭頂級莊園之旅－北島胡卡莊園，享受真實的至尊接待－英國皇室成員禮遇，緊跟著您將踏上世界最神秘的島嶼，一窺復活節島石像的真實面貌，然後回頭深入亞馬遜雨林秘境，入住水上移動城堡－Aria Amazon，最後還有全球最高端奢華飯店之一的Singita營地野奢酒店在等著頂級旅客的駕臨。

「頂級環遊世界50天．新航年度限量版」今年7月2日正式開賣，預計2020年1月2...
「頂級環遊世界50天．新航年度限量版」今年7月2日正式開賣，預計2020年1月29日出發，要帶給頂級旅客無與倫比的奢華行程，今年同樣限額五對，每對675萬元。　圖／易遊網提供
分享
「頂級環遊世界50天．新航年度限量版」今年7月2日正式開賣，預計2020年1月2...
「頂級環遊世界50天．新航年度限量版」今年7月2日正式開賣，預計2020年1月29日出發，要帶給頂級旅客無與倫比的奢華行程，今年同樣限額五對，每對675萬元。　圖／易遊網提供
分享

非洲新加坡航空新航
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

吳念軒詮釋SWATCH新腕表

2019-06-18 23:35

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

收納達人賀軍翔 狂推喬治傑生行李「一箱搞定」

2019-06-18 21:26

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

台7藝術團隊躍國際 憂傳承遇斷層

2019-06-18 19:54

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

化妝前只要1滴！打造仙女光肌膚 蘭蔻玫瑰金萃妝前露、嬌蘭蜂王乳密露超防脫妝

2019-06-18 18:53

開架唇彩新貨到！「繽紛鮮果系」、「玫瑰奶茶色」選對色號一抹就美翻

2019-06-18 18:38

英長期研究：肥胖問題與家庭有關

2019-06-18 18:33

空氣清淨機提著走！LG PuriCare Mini隨身淨主打車用、母嬰需求

2019-06-18 18:12

米蘭男裝周／FENDI 時髦森林系男子 展現美好生活剪影

2019-06-18 18:06

打電動易肥胖？ 專家：成人關聯較大

2019-06-18 18:03

棒球迷有福啦！刷信用卡免費將Gogoro帶回家

2019-06-18 18:01

銀行也能變球場！北富銀打造厝邊運動好所在

2019-06-18 17:51

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24

抹茶控快筆記！一〇八抹茶茶廊復興店搬家 加碼21天買1送1

2019-06-18 17:23

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

「眼袋太重」看起來好老怎麼辦？4招消滅妙方，邊煮菜就邊去眼袋

2019-06-18 16:49

炎夏JUICY愛文芒果變手搖飲！天仁品牌推手搖新品特價

2019-06-18 16:48

想當風格質男or清新女神？到誠品生活學會「聰明儉約消費學」

2019-06-18 15:54

秀靴子秀出包？貝拉哈蒂德被抨歧視阿拉伯人

2019-06-18 15:47

文青風扇 年輕人愛

2019-06-18 14:22

涼！爽！酷夏就要喝一杯

2019-06-18 14:21

史迪奇迷準備衝了！ 數百種主題商品快閃店將進駐新光三越A11

2019-06-18 14:02

Hito好聲音進軍音樂劇 能量歌姬李佳薇演活幫傭移工

2019-06-18 13:13

柯南把鮪魚手卷當滑板！ 藏壽司打造13款「柯南扭蛋」只賣2個月

2019-06-18 11:56

最強星二代遇上MIKIMOTO 珍珠般陳品兒好仙

2019-06-18 00:38

連續56天買一送一！漢堡王暑期超狂優惠券 手刀下載

2019-06-17 18:39

Share le Pain再推新口味！「蜂蜜極生吐司」 吃得到香甜蜂蜜丁

2019-06-17 17:36

史上最高折扣！大金空調三重優惠齊發 節電還能省萬元

2019-06-17 16:24

運動內衣「美背」超性感 甩肉、雕塑體態也要很時尚

2019-06-17 16:15

最便宜消頸紋神器 小紅書瘋「凡士林厚敷法」實測有效

2019-06-17 16:11

周董、菲董的愛鞋 Balenciaga進化版Track.2即將開賣

2019-06-17 15:41

米蘭男裝周／POLO熊海軍裝超帥 李小龍T恤潮味十足

2019-06-17 15:13

亞尼克盛夏芒果宴 7月15日前消費滿500元送100元抵用券

2019-06-17 15:07

泳裝耍心機 讓妳更性感

2019-06-17 14:53

門市也買不到！ GODIVA「夏威夷果仁黑巧克力流心雪糕」這裡獨賣

2019-06-17 12:18

國衛院微流體晶片接棒技轉 將應用在新藥開發

2019-06-17 11:47
看更多

熱門文章

4、5年來高雄登革熱案例數都個位數？孫大千打臉陳菊

2019-06-18 18:31

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

柯南把鮪魚手卷當滑板！ 藏壽司打造13款「柯南扭蛋」只賣2個月

2019-06-18 11:56

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

會飛的秋行軍蟲成蟲出沒 彰化縣出動無人機噴藥迎戰

2019-06-18 12:01

今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

一句話惹哭小孩 兒科醫師列出NG爛句

2019-06-19 07:09

吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29

每日星座運勢／巨蟹一言一行有自信 事業旺有效率

2019-06-19 00:00

吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13

新店不到10點已飆36.3度 氣象局提醒炎熱防中暑

2019-06-18 12:04

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

撲殺秋行軍蟲改採無人機空戰 彰化縣府農業處人員笑了

2019-06-18 20:39

加拿大「來回含稅」17,467元！加航再送2張「加國不限航點機票」

2019-06-18 21:12

2人要「675萬元」！頂級「環遊世界50天」之旅　一次玩4大洲、12國

2019-06-18 23:27

Uber駕駛考計程車執業登記證 為證明制度過時

2019-06-18 14:01

救救我！保育動物困「牢籠」 牠被慘關31年

2019-06-19 00:37

【重磅快評】秋行軍蟲的「蟲蟲危機」 難道是政治議題？

2019-06-18 14:22

妻子下跪求戒檳榔 丈夫口腔癌第四期才知健康可貴

2019-06-18 13:19

熱爆！ 屏東紫外線飆破危險級

2019-06-18 11:41

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50

日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20

秋行軍蟲全台肆虐 苗栗銷毀1.45公頃

2019-06-18 19:50

台鐵今起改點11重點一次看 「這班次」提早最多

2019-06-19 09:52

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24

百大入侵種刺軸含羞木繁殖力強 台東林管處全面剷除

2019-06-18 14:32

你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49

RCA場址被堆廢鐵廢金屬 桃環保局最高罰300萬元

2019-06-18 12:32

天氣炎熱加西南風沉降 3縣市19日高溫亮橙燈

2019-06-18 22:19

抹茶控快筆記！一〇八抹茶茶廊復興店搬家 加碼21天買1送1

2019-06-18 17:23

疾管署周末加班審登革熱補助 蚊子專家：防疫重點是他

2019-06-18 16:46

防疫視同作戰 陸戰隊官兵協助高雄登革熱防治

2019-06-18 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top