哥倫比亞主廚客座花東這家五星酒店 霸氣宣布已滿訂

2019-06-19 09:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



未演先轟動！天成飯店集團旗下瑞穗春天國際觀光酒店PRIME ONE牛排館今（19）日晚間將展開花東地區首次哥倫比亞主廚客座獻藝，6月21至6月23日Santiago Torrijos（聖地亞哥．多里霍斯）主廚還將北上於集團旗下台北花園酒店客座。據了解，多里霍斯主廚首次造訪亞洲來台客座，共六個餐期，約420個座位，已全部滿訂。

美食界除了眾所皆知的法國米其林指南外，更看重料理創意概念的法國高特米魯評鑑（Gault-Millau）也是饕客和美食家選擇餐廳的指標之一；尤其每年隨著評鑑而頒發的「年度最佳年輕廚師（Les Jeunes Talents）」獎項，更挖掘了許多料理界的新星。

此次天成飯店集團力邀來台的Santiago Torrijos（聖地亞哥．多里霍斯），便是曾獲得高特米魯評鑑2016年度最佳年輕廚師殊榮的哥倫比亞籍名廚。多里霍斯主廚出生於哥倫比亞，18歲即移居法國，師承法國料理大師侯布雄（Robuchon），和米其林三星主廚居伊．馬丁（Guy Martin）。

多里霍斯主廚仍不忘自己的哥倫比亞背景，擅長將拉丁美洲飲食文化中濃郁的「辛辣」和「酸」等味覺注入創作當中，以新穎的法式料理手法解構傳統哥倫比亞菜色，成為獨樹一格的新式法國料理。

聖地亞哥．多里霍斯也提到：「我的菜色研發靈感啟蒙於兒時與家人在餐桌上的記憶，結合法式創作手法為傳統哥倫比亞料理賦予新的定義，看似遙遠的歐洲和加勒比海卻可以透過廚藝連結在一起。」

聖地亞哥．多里霍斯還坦言，他不喜歡烹飪時受到菜單或食譜的束縛，認為每道料理自有其生命，端看每日進貨哪些新鮮的食材而決定當日的烹飪方式，同時又有著法式料理對於細節的嚴謹和一絲不苟的態度，連外場服務逐道菜色提供餐具的時間點都要求到精準。

除了擅長融合不同飲食文化之外，多里霍斯也偏愛使用在地有機食材，減少蔬菜在運送或保存過程中營養素受到破壞。此次來台客座多里霍斯也使用了部分台灣在地有機食材，包括花東常見的山蘇、玉米及各式野菜，讓台灣饕客在法式料理手法、哥倫比亞經典菜色之外，同時也能嚐到台灣土地的自然風味。

像是餐前麵包，聖地亞哥．多里霍斯呈現的「木薯起士麵包」就是一款哥倫比亞風味麵包，木薯聽起來有點陌生，其實就是珍珠奶茶中「粉圓」的主要成份。木薯也是南美洲飲食文化中的重要澱粉來源，而這一顆顆外酥內Q彈、形似泡芙般的木薯起士麵包更是巴西、哥倫比亞等國家常見的國民小吃。

多里霍斯主廚先將蛋黃、木薯粉、瑞士艾曼塔起士、牛奶、橄欖油、泡打粉、天然黑色素拌勻做成麵糊，再擠成適口的大小放入烤箱烘烤，便成了麵包的外皮。內餡部分則是灌入煙燻奶油乳酪：使用鹹香中帶著堅果香氣的格瑞爾起士，以及主廚特別秘製香料，與奶油和蜂蜜拌勻加熱至白醬的形態，放冷卻後再以核桃木煙燻，為奶香濃郁的乳酪增添一層淡淡的煙燻香氣。

這一顆顆又黑又圓的木薯起士麵包，在多里霍斯主廚的巧手裝飾下，變身成有如哥倫比亞原始叢林裡的石頭，讓人感受到神秘的大地之美。

冷前菜「花園農夫野菜盤」，則是多里霍斯主廚的得意新作，他使用了花蓮瑞穗「彌勒有機果園」種植的當季時蔬約莫35種，包括山蘇、玉米筍、蘆筍、過貓、小蕃茄…等等，這些在地食材的獨特風味也讓擅長融合不同料理且偏愛自然蔬食的多里霍斯主廚大開眼界。再搭配主廚特調醬汁「甜蜂蜜榛子香醋」，更帶來了花園般的柑橘香氣。

在湯品部分，多里霍斯主廚指出，「Ajiaco santafereño」西班牙文發音為「阿佳克」或「阿西亞克」的馬鈴薯香料湯，不僅是哥倫比亞家家戶戶必備的家常菜，在首都波哥大更是廣受好評。

多里霍斯主廚強調湯底一定得用老母雞燉煮，才有強烈的雞湯風味和滑順口感；馬鈴薯一定得用兩種：第一種賦予鬆軟口感、第二種帶來濃郁風味，並提升了濃湯的整體層次。最重要的是源自哥倫比亞的植物香料「牛膝菊」（guascas），對多里霍斯主廚而言帶著獨特的家鄉氣息。

上桌時用氮氣瓶把濃湯「打」入碗內，綿密泡沫嚐起來充滿蓬鬆空氣感，即成了一道融合哥倫比亞經典菜餚和法式創意分子料理手法的香濃美味。

主餐方面，多里霍斯主廚端上的是「主廚秘製14天乾式熟成肋眼牛排│綠芒果沙拉 」，他選用油花豐富、口感柔嫩的美國Prime等級肋眼牛排，乾式熟成二週讓牛肉本身的風味更佳集中與飽和。先將牛肉基本調味後烤出烙痕，再淋上奶油後放入熱鍋煎至適當熟度。

搭配的醬汁則是將煙燻過的甜椒、牛蕃茄和辛香料，加入泰式紅咖哩醬增加咖哩香氣，煮熟之後打成泥狀，亞洲風味為法式牛排賦予新的定義。搭配的綠芒果沙拉更是充滿熱帶風情，使用台灣生產口味較酸的綠芒果切圓片，與綠蘆筍擺盤後灑上檸檬皮、鹽、橄欖油，再淋上以香菜、薑、辣椒等拌勻的醬汁，成就這道多里霍斯主廚為台灣饕客獻上的秘製牛排。