美酒加咖啡! 「采。時代」將義式冰淇淋變出新風貌

2019-06-18 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



位在台北市大同區的巷弄內，一家義式冰淇淋專賣店「ZEIT×LINCK采。時代」，將吃甜點配甜酒的歐式飲食風潮帶進台灣，店內的義式冰淇淋與 LINCK Gelato聯名合作，除了可品嚐傳統義大利風味之外，更有台灣在地的太麻里油菊、雲林花生、梨山水蜜桃等食材製成的冰淇淋，搭配酒類、咖啡、奶酪等，提供消費者多樣化的冰品組合。

采。時代今年夏季推出首創新吃法「AFFOSHOTO 阿法奇朵四重奏」，以皮耶蒙榛果口味的義式冰淇淋做為基底，第一重是最經典的AFFOGATO，先品嚐冰淇淋的原味，再加入義式濃縮咖啡；接著加入二重奏，探索更為大人味覺的榛果香氣蘭姆酒，在原本的基調上增添了一些醇厚，且略帶苦味的風味；第三重再加入太妃糖香氣蘭姆酒，冰淇淋溶入了榛果與太妃糖的香氣；第四重將冰淇淋、咖啡與酒攪拌均勻，融化的冰淇淋中帶著咖啡的微苦與榛果和太妃糖的香氣，彷彿有在喝調酒的錯覺。

此外，還有經典明星商品「WINEFFOGATO」將依照冰淇淋風味推薦搭配適合的酒款，或是「Zeit Sundae 采聖代」任一口味冰淇淋與特選基底，提供豐富的冰品組合。即日起至7月14 日止，於店內單點義式冰淇淋，就可免費升級為WINEFFOGATO冰淇淋與酒的搭配或AFFOGATO冰淇淋與咖啡的經典搭配。