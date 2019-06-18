收納達人賀軍翔 狂推喬治傑生行李「一箱搞定」

2019-06-18 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



今年初甫推出旅行箱和包袋等行旅系列的喬治傑生Georg Jensen Men’s & Travel Gear，於趕在夏天旅遊旺季開展前，繼微風南山之後，於忠孝SOGO 百貨開設全球第二間Georg Jensen行旅專賣店，店內風格保持品牌一貫的北歐簡約風格，採用木紋地板、大理石紋等元素，充分展現大自然對於品牌的深遠影響，並展出行李箱、包款、小皮件等完整的全新系列。自認收納達人的男星賀軍翔特地出席開幕活動並擔任一日店長，分享他出國採購及打包心得。