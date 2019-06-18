收納達人賀軍翔 狂推喬治傑生行李「一箱搞定」
2019-06-18 21:26
聯合報 記者孫曼
╱即時報導
今年初甫推出旅行箱和包袋等行旅系列的喬治傑生Georg Jensen Men’s & Travel Gear，於趕在夏天旅遊旺季開展前，繼微風南山之後，於忠孝SOGO 百貨開設全球第二間Georg Jensen行旅專賣店，店內風格保持品牌一貫的北歐簡約風格，採用木紋地板、大理石紋等元素，充分展現大自然對於品牌的深遠影響，並展出行李箱、包款、小皮件等完整的全新系列。自認收納達人的男星賀軍翔特地出席開幕活動並擔任一日店長，分享他出國採購及打包心得。
象徵無限的X符號貫穿Georg Jensen 的INFINITY行旅系列的設計，不論是強韌輕盈的聚碳酸酯材質或鋁鎂合金款，均搭配360°萬向靜音輪、獨家開發的皮質拉，細節深具質感。每年都會出國旅遊的賀軍翔，打包經驗豐富，歸納心得是「盡量少帶」，最喜歡「一箱搞定」，能不托運就不托運，不用排隊等行李還可節省時間。他一看到Georg Jensen的行李箱造型就大為讚賞，「運動簡約型是我心目中的菜！」尤其喜愛買鞋的他，認為深度很足夠的箱型特別適合，「連鞋的箱子都可以帶回來不需要丟掉。」有在騎重機的他也透露自己熱愛蒐購安全帽，在國外看到不同款式功能的都很心動，甚至曾親自從紐約手提回一頂，像喬治傑生這樣的旅行箱就深到可以放下安全帽。他還透露自己收納衣服最喜歡用收書的方式將T恤立著收，可以順利收納很多衣服。
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