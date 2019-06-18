台7藝術團隊躍國際 憂傳承遇斷層

2019-06-18 19:54 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



台灣7藝術團隊今年將邁向英、法國際舞台，在全球兩大藝術節「外亞維儂藝術節」及「愛丁堡藝穗節」演出，18日7組團隊於西門町舉行踩街活動，提前讓民眾體驗兩大藝術活動的節慶氣氛。「江之翠劇場」團長陳佳雯表示，台灣民間藝術傳承已遭遇斷層，因此傳承藝術更顯得重要。

台灣7團隊今年將邁向英、法兩大藝術節演出。(photo by 鄭吉峻/台灣醒報) 分享 facebook

將隨行前往愛丁堡演出的「江之翠劇場」，今年曾赴鹿港及「今秋藝術節」展演，2018至2019年進入國際巡演階段。團長陳佳雯表示，該團曾於2006年獲得「台新藝術獎」的代表作《朱文走鬼》，明年將於台灣戲曲中心演出；近期則是主要推廣《行過洛津》，該部劇作共花費逾一年的時間籌備。

民間藝術遇斷層

她說，因藝術行業展演時間不固定，導致每一次展演的作品及隨行人員都不同，陳佳雯表示，台灣在傳統藝術領域的團體相對較少，加上民間藝術傳承已遭遇斷層，因此傳承藝術更顯得重要，傳承的過程中，也必須顧及觀眾的接受度。

法國「外亞維儂藝術節」將於7月5日至28日舉行，臺灣代表作品包括丞舞製作團隊改編吉田修一作品的同名舞作「怒」、江之翠劇場改編施叔青臺灣三部曲之一「行過洛津」、莊國鑫原住民舞蹈劇場以花蓮電話區碼發想的「038」，以及興傳奇青年劇場重新詮釋的搖滾水滸「英雄武松」。

英國「愛丁堡藝穗節」將於8月2日至26日舉行，獲選的台灣團隊及作品包括「江之翠劇場」的《行過洛津》、「莊國鑫原住民舞蹈劇場」的《038》、「興傳奇青年劇場」的《英雄武松》、「長弓舞蹈劇場」的《Bout》、「曉劇場」的《魚》、「丞舞製作團隊」的《浮花》及《怒》、「大身體製造」的《怪獸》。

法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節為國際重要大型藝術盛會，向來是藝術專業人士及藝術愛好者匯聚之地，同時也成為各國表演團隊競演、專業社群交流及劇院挑選節目的文化舞台。

【更多精采內容，詳見 】