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吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

近期將安排小朋友去夏威夷過暑假的吳速玲，出席眼鏡品牌Mr. Leight活動，她熱愛大鏡框眼鏡，「而且喜歡漸層鏡片，眼神有戲可以放電、不會遮住精心畫好的眼妝，而且穿高跟鞋也不怕眼前一片黑而摔倒，可以說相當實用。」

不諱言喜愛蒐藏各種造型或太陽眼鏡，吳速玲說當初家中的眼鏡櫃設計可擺放25支，但現在和曹格加起來的戰績已經超過一百副，而她選中KOLOA S系列，除了造型、實用，還有輕巧好戴，「我不太是常常補妝那種，這款眼鏡鼻墊也沒有壓痕，萬一流汗脫妝用手輕輕擼一擼鼻樑就好了，深得我心。」在夏天熱愛曬成古銅膚色，她會避開粉紅色系鏡片，而膚白女生就是挑適合臉型即可。對於日前爆出的忻翔戀事件，吳速玲表示，「如果是我，我不會幫他（曹格）撐傘，感情是勉強不來的，當有一天發生了，只能面對、好好處理，盡量不要讓孩子受到傷害。每個人個性不同，我不是委屈求全那種女生，因為可能委屈了3年、5年後，哪一天爆發了，後果會更慘。」

Mr. Leight是由前Oliver Peoples創辦人Larry Leight與兒子Garrett Leight 攜手創立的品牌，有橙國際日前引進台灣，包括平光眼鏡與太陽眼鏡，風格為加洲悠閒奢華品味，強調日本手工製作、輕盈可長時間配戴；主打春夏新款為以夏威夷可愛島（Koloa）命名的KOLOA S系列，這也是Larry Leight居住地，鈦金屬鼻墊、偏圓角度的幾何大框為其特色，兼具奢華與度假氛圍。Mr. Leight即起7月18日於四季眼鏡中山店搶先銷售，售價落在每副2萬至2萬5千元之間。

吳速玲詮釋KOLOA S系列，漸層鏡片可以放電又不怕遮住精緻眼妝。記者陳立凱／攝...
吳速玲詮釋KOLOA S系列，漸層鏡片可以放電又不怕遮住精緻眼妝。記者陳立凱／攝影
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吳速玲詮釋KOLOA S系列，漸層鏡片可以放電又不怕遮住精緻眼妝。記者陳立凱／攝...
吳速玲詮釋KOLOA S系列，漸層鏡片可以放電又不怕遮住精緻眼妝。記者陳立凱／攝影
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吳速玲詮釋KOLOA S系列，漸層鏡片可以放電又不怕遮住精緻眼妝。記者陳立凱／攝...
吳速玲詮釋KOLOA S系列，漸層鏡片可以放電又不怕遮住精緻眼妝。記者陳立凱／攝影
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KOLOA S 18K玫瑰金，售價21,800元。圖／有橙國際有限公司提供
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GRIFFITH CL霧面黑與白K金（12K），售價27,800元。圖／有橙國際...
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Mr. Leight創辦者為（左）Garrett Leight、Larry Le...
Mr. Leight創辦者為（左）Garrett Leight、Larry Leight父子檔。圖／有橙國際有限公司提供
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Mr. Leight強調日本匠人手工打造。圖／有橙國際有限公司提供
Mr. Leight強調日本匠人手工打造。圖／有橙國際有限公司提供
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