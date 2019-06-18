吳速玲挑對Mr. Leight墨鏡！放電又不遮眼妝 帥答時事題「我不會幫曹格撐傘」

2019-06-18 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



近期將安排小朋友去夏威夷過暑假的吳速玲，出席眼鏡品牌Mr. Leight活動，她熱愛大鏡框眼鏡，「而且喜歡漸層鏡片，眼神有戲可以放電、不會遮住精心畫好的眼妝，而且穿高跟鞋也不怕眼前一片黑而摔倒，可以說相當實用。」

不諱言喜愛蒐藏各種造型或太陽眼鏡，吳速玲說當初家中的眼鏡櫃設計可擺放25支，但現在和曹格加起來的戰績已經超過一百副，而她選中KOLOA S系列，除了造型、實用，還有輕巧好戴，「我不太是常常補妝那種，這款眼鏡鼻墊也沒有壓痕，萬一流汗脫妝用手輕輕擼一擼鼻樑就好了，深得我心。」在夏天熱愛曬成古銅膚色，她會避開粉紅色系鏡片，而膚白女生就是挑適合臉型即可。對於日前爆出的忻翔戀事件，吳速玲表示，「如果是我，我不會幫他（曹格）撐傘，感情是勉強不來的，當有一天發生了，只能面對、好好處理，盡量不要讓孩子受到傷害。每個人個性不同，我不是委屈求全那種女生，因為可能委屈了3年、5年後，哪一天爆發了，後果會更慘。」