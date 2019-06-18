化妝前只要1滴！打造仙女光肌膚 蘭蔻玫瑰金萃妝前露、嬌蘭蜂王乳密露超防脫妝

2019-06-18 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



天氣超悶熱，對於每天都得化妝的上班族來說，光是中午出去吃個飯，整個妝就溶到不行了，一整天只得不停的補補補，但妝上太多，對肌膚狀況都不好，該怎麼辦呢？

其實，化妝要持久，就得先從妝前保養開始，別以為只有冬天才要妝前保養，夏天才更需要，特別是妝前保濕，穩定肌膚，避免誇張出油，馬上一秒變溶妝鬼。

想要打造頂級仙女光肌，隨時散發22K的耀眼光澤，蘭蔻推出「絕對完美玫瑰金粹妝前露」，妝前用1滴，讓妳有持久的光澤度，日曬也不怕妝感不完美，平衡臉部肌膚。

妝前最害怕是保濕不夠，彩妝一到下午，就開始出現病態感，暗沉、變黃、浮粉，所以在化妝前的不只是要保濕，更要平衡出油量少。

絕對完美玫瑰金粹妝前露，內含有頂級大馬士革玫瑰精華油，香氣怡人，更能穩定肌膚與加強鎖水力，蘭蔻還選用奈米科技處理 22K 金箔，讓上了妝的肌膚蘊金緻光采，結合精油更完美緊緻。

只要在妝前，用1滴擦在臉上，或加強的兩頰、額頭的局部部位，或者加在粉底液內一起使用，可讓延長持妝時間。

而嬌蘭同樣也幫女孩解決夏日脫妝問題，主打「皇家蜂王乳蜜露」，內含水狀蜂蜜，馬上可以幫助肌膚自我修復，重點是還能保濕，也特別強化玻尿酸與寡胜肽，讓肌膚保濕狀況更好。