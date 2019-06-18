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開架唇彩新貨到！「繽紛鮮果系」、「玫瑰奶茶色」選對色號一抹就美翻

2019-06-18 18:38聯合報 記者陳立儀╱即時報導

迎接繽紛夏日，開架唇彩又有許多新鮮貨開賣，包括Za、MAYBELLINE媚比琳、巴黎萊雅等暢銷人氣唇膏限定新色，以及韓妞們在SNS瘋狂洗版的innisfree黑管唇膏系列等，「繽紛鮮果系」、「玫瑰奶茶色」仍是兩大焦點，選對色號就能一抹美翻。此外，REVLON露華濃7月起在屈臣氏獨家開賣的無敵拋光潤唇膏，也是解救夏日雙唇乾荒、為絕美唇色打底的好物。

Za旗下最高人氣的日不落驚艷保濕唇膏「玫瑰控」系列，將於7月推出3款夏季限定的百搭人氣色，包括紅棕色系的「煉瓦磚紅」、添加細緻金粉的橘紅色系「盛夏誘光」、柔和粉裸色系的「奶茶玫瑰」，一抹上唇部即由膏狀轉為柔滑潤澤的液狀質地，呈現水潤微透卻顯色的唇色。

韓妞狂愛的innisfree黑管唇膏，是經典唇彩「超服貼唇膏」系列的變裝改版，改用黑色霧面管身與磁扣蓋子設計，質感更提升，包括半霧面質地的超服貼粉漾唇膏系列、奢華霧面質感的超服貼絲絨唇膏系列等共全新20色。

innisfree超服貼粉漾唇膏系列首推「01裸粉鮭魚」、「03蜜紅珊瑚」、「04濃郁番茄」、「05鮮紅櫻桃」、「06肉桂奶茶」，也可做雙色疊擦，像是將「03蜜紅珊瑚」擦於雙唇後推勻，再搭配「05鮮紅櫻桃」或「07告白巧克力」點擦在唇部內側，「06肉桂奶茶」則推薦搭配「10勃根地紅」；超服貼絲絨唇膏系列首推「01蜜桃奶茶」、「02醇熱珊瑚」、「03甜膩柑橘」、「04性感番茄」，同樣可做疊擦，例如將「01蜜桃奶茶」擦於雙唇後推勻，再搭配「06紅心女王」或「07棉花糖粉」擦在唇部內側，「02醇熟珊瑚」則可搭配「04性感番茄」。

巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏7月將推出2款限店販售的果漾初戀新色．包括活力甜橙色的「950初戀封存」、炙熱紅梨色的「951夢不落主義」，全系列共有7款鮮果色系，另外也推薦嬌嫩蜜桃色的「905誘惑香氛」、溫潤無花果色的「932末日戀曲」、鮮嫩蘋果色的「934窒愛越界」。

MAYBELLINE媚比琳極綻色緞光絲柔、絲柔霧光唇膏也將於7月推出全新6色，其中緞光絲柔唇膏「373焦糖實驗」是顯白的焦糖裸粉色調，「376玫瑰分子」是微醺的裸粉玫瑰色澤；絲柔霧光唇膏「382紅心配方」為優雅高貴的正紅色。

innisfree超服貼粉漾唇膏系列，售價470元，共10色。圖／innisfr...
innisfree超服貼粉漾唇膏系列，售價470元，共10色。圖／innisfree提供
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innisfree超服貼絲絨唇膏系列，售價470元，共10色。圖／innisfr...
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巴黎萊雅絕對情迷鏡面唇膏－果漾初戀「951夢不落主義」，售價420元。圖／巴黎萊...
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