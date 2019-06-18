英長期研究：肥胖問題與家庭有關

2019-06-18 18:33 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



圖說：英國長期追蹤研究指出，孩子肥胖率與家庭健全與否有關。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

兒童肥胖問題居然與家庭健全有關係！英國學者日前研究指出，他們對千禧寶寶進行長期追蹤，發現這些兒童之中，在青春期因父母離異而苦於肥胖議題者眾多；學者推測，不健全家庭的父母親對兒童的心思與時間不足，讓小孩無法建立健康飲食習慣，此外，因父母離異而將隨之產生的負面情緒，化為暴食垃圾食物也是一大元兇。

根據《英國廣播公司》報導，由於英國是受肥胖率過高所苦的歐洲國家之一，英國專家日前發表一項長期追蹤研究，他們將2000年至2002年出生的「千禧年寶寶」作為受試者，追蹤他們青春期的BMI指數，並發現變得肥胖的兒童多來自父母離異的不健全家庭。

該研究指出，這項研究樣本數近8000名兒童，其中有高達1500位，在他們青少年時期會遭遇到父母離異的問題，這些人佔了超重人數的一大部分，原因包含3項經濟因素與1項非經濟因素有關。

經濟因素包含，其一，不健全家庭購買新鮮蔬果的預算減少；其二，父親或母親為了支撐家計，工時會比以前更長，會減少時間關心兒童的飲食習慣，更容易忽略孩子攝取的營養食品是否充足；其三，在預算不足情況下，孩子若得打工貼補家用，更不可能有空或有錢從事課外運動，這些都會導致兒童飲食不健康而過度增肥。

而研究也指出特別的非經濟因素，部分兒童會因父母離異而產生負面情緒，而透過暴飲暴食轉化心情是人的本能，這個與經濟富足與否不太相關的因素，在無形中也加重肥胖率。

但其實據美國網路新聞《Ladders》報導，多數的美國家庭也不太會給予孩子過多零用錢，甚至對於孩子的花費採取「自由教育風格」，因此該國肥胖率就與家庭健全與否不大相關。目前有類似研究，但發現有關的應僅有英國。

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