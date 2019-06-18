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空氣清淨機提著走！LG PuriCare Mini隨身淨主打車用、母嬰需求

2019-06-18 18:12聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近年空污問題越來越嚴重，更有報告指出，空氣中的細懸浮微粒不僅是致癌危機，長期下來甚至可能導致精神疾病，因此不管在室內、室外，還是通勤移動中，如果都能擁有新鮮乾淨空氣，那就太完美了！

台灣LG電子觀察到消費者在固定場景之外的空氣淨化需求，推出全新LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機，重量僅530克外型相當簡約輕巧，內建長效電池續航8小時、USB Type-C接頭方便隨時充電使用，針對開車族更推出車用固定架，行駛時可以搭配杯架固定，外出也能用皮革手把輕鬆手提攜帶，打破一般人對於空氣清淨機只有在家中使用的既定印象，未來預計還會推出嬰兒推車用固定架，滿足不同情境使用。

LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機提供4步驟全方位淨化系統強力過濾空氣，包括4色燈號智慧顯示，內建韓國空氣清淨協會CA認證的PM1.0懸浮微粒感應器，空氣品質一目瞭然；搭載強力雙變頻馬達，節能省電之外噪音也非常低；使用抗敏HEPA濾網及抗微塵濾網，防護細密且耐用，可使用高達2,000小時以上，徹底去除環境過敏原及有效過濾99%以上的極細粉塵；另外，雙龍捲風扇可從側面吹出強力氣流，快速淨化個人周邊0.5公尺範圍的空氣，淨化能力更受到多個國際機構認證，包括intertek國際機構、英國過敏協會、韓國空氣清淨協會、及韓國過敏協會等5項認證以及SGS認證。舉凡開車、上班、上課或是外出，皆能快速淨化環境，隨時擁有清新的好空氣。

LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機6月於神腦獨家上市，優惠價7,990元，6月30日前，買就送價值799元的上市精選早鳥好禮LG隨身淨汽車杯架。獨家搭配中華電信資費「新精選方案」，只要月繳999元30期，即可0元帶回家。

未來預計還會推出嬰兒推車用固定架，滿足不同情境使用。記者黃筱晴／攝影
未來預計還會推出嬰兒推車用固定架，滿足不同情境使用。記者黃筱晴／攝影
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LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機使用抗敏HEPA濾網及抗微塵濾網...
LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機使用抗敏HEPA濾網及抗微塵濾網，徹底去除環境過敏原及有效過濾99%以上的極細粉塵。記者黃筱晴／攝影
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LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機於神腦獨家上市，優惠價7,990...
LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機於神腦獨家上市，優惠價7,990元。搭配中華電信指定資費可0元帶回家。圖／LG提供
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LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機可快速淨化個人周邊0.5公尺範圍...
LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機可快速淨化個人周邊0.5公尺範圍的空氣，車內使用特別合適。記者黃筱晴／攝影
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LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機，主打個人隨身使用。記者黃筱晴／...
LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機，主打個人隨身使用。記者黃筱晴／攝影
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LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機運作時音量極低，唸書時使用也不會...
LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機運作時音量極低，唸書時使用也不會造成干擾。記者黃筱晴／攝影
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LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機於神腦獨家上市，優惠價7,990...
LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機於神腦獨家上市，優惠價7,990元。搭配中華電信指定資費可0元帶回家。圖／LG提供
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空氣清淨機韓國空污
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