米蘭男裝周／FENDI 時髦森林系男子 展現美好生活剪影
FENDI的2020春夏男裝，回到純真年代的花園，清風吹拂、蝴蝶飛舞，散逸著陽光燦亮的美好，創意總監Silvia Venturini Fendi以園丁的步履，讓當代男性脫離日常公務的壓力，重返園藝與自然的舒心。
這場男裝發表闡述人與大自然之間的一切，將品牌的二元對立表現在田園風光的粗放、手工製作的精緻之間，呈現出輕鬆的實用主義。用色相對前幾季更為輕快放鬆，包括樸質的綠、米和棕色系，運用絲綢、棉花、羊毛、羊絨、皮革、麂皮和丹寧布等面料，創作出既有制服感又講究裁縫工藝的單品，寬大剪裁以開衩和打孔，散發空氣感的輕盈。
包括工作服、外套、工裝褲、長馬球衫、背心以及西裝等，都在中規中矩中輔以絲綢緄邊、格紋效果、網眼布，變換多種個性，也顯出品牌的奢華質感，例如在皮革上切割出FENDI圖案；而《以你的名字呼喚我》導演盧卡．格達戈尼諾（Luca Guadagnino）則是本季客座設計師，他描繪的「Botanics for FENDI」印花圖案、暗藏和服風情的幾何圖案，為防水烏干紗增添了和紙一般的隱諱美麗。此外，在配件部分則與與日本製鞋業者Moonstar合作，打造呼應園藝氛圍的帆布、橡膠材質高筒鞋和運動鞋，另有鱷魚皮印花樂福鞋、涼鞋、靴子及男款瑪莉珍鞋等炫目新款。
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