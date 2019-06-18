米蘭男裝周／FENDI 時髦森林系男子 展現美好生活剪影

2019-06-18 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI的2020春夏男裝，回到純真年代的花園，清風吹拂、蝴蝶飛舞，散逸著陽光燦亮的美好，創意總監Silvia Venturini Fendi以園丁的步履，讓當代男性脫離日常公務的壓力，重返園藝與自然的舒心。

這場男裝發表闡述人與大自然之間的一切，將品牌的二元對立表現在田園風光的粗放、手工製作的精緻之間，呈現出輕鬆的實用主義。用色相對前幾季更為輕快放鬆，包括樸質的綠、米和棕色系，運用絲綢、棉花、羊毛、羊絨、皮革、麂皮和丹寧布等面料，創作出既有制服感又講究裁縫工藝的單品，寬大剪裁以開衩和打孔，散發空氣感的輕盈。