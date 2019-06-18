文具迷快蒐！誠品與MOLESKINE等全球經典文具聯名 推出逾50款限量設計

2019-06-18 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



誠品30周年，與全球近20個經典品牌合作，獨家推出逾50款聯名設計商品，包含以敦南24小時書店印象設計的義大利MOLESKINE經典筆記本、日本山本紙業「貨櫃棧板便條紙磚」，還有超萌「誠品書店職人」德國NICI小豬威比等，即日起於誠品信義店與誠品網路書店率先登場、6/24全台誠品書店全面販售。

由台灣速寫畫家「B6速寫男」以清新水彩筆觸，捕捉誠品敦南店白晝黑夜光景，呈現24小時書店的MOLESKINE獨家聯名筆記本，附贈誠品R79多彩街廓書街、中友書店環形書區、高雄大遠百書店共三款明信片，讓讀者一次收藏誠品經典閱讀風景。

「SOU‧SOU」在誠品的海外首展廣受好評，這次聯名設計也持續台日文化交流，邀請多家日本品牌合作推出誠品30週年聯名設計。日本百年文具品牌KOKUYO的測量野帳筆記本、收納鐵盒、多角度積木橡皮擦、板夾等四大經典品項，融合誠品意象。

山本紙業以貨櫃及貨物棧板的巧思，帶來5款日本紙博限定專業用紙製成「便條紙磚」；專業書寫品牌MIDORI則首度在台聯名推出MD系列A5與獨家30cm筆記本；還有L!FE NOBLE Note獨家金屬珠光封面方眼筆記本等，吸引文具迷注目。

美國香氛品牌PADDYWAX以希帕提婭（哲學家、天文學家）、法蘭西斯‧培根（哲學家、政治家）、荷內‧笛卡兒（哲學家、數學家）等三位哲人為靈感，獨家開發「斜槓哲學家」系列香氛蠟燭。