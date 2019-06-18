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打電動易肥胖？ 專家：成人關聯較大

2019-06-18 18:03台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導

沉迷於電玩容易導致肥胖嗎？ 成人較有此關聯。(photo by pixabay)
沉迷於電玩容易導致肥胖嗎？ 成人較有此關聯。(photo by pixabay)
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愛打電動未必導致肥胖，兒少關聯不大。德國烏茲堡大學的一項新研究指出，一般人的刻板印象是愛打電動的青少年和兒童，比較容易和肥胖有所關聯，但研究結果卻發現，成人打電動和肥胖的正相關較大，反而跟小孩關係不大。

根據《神經科學新聞》和《每日科學》報導，來自烏茲堡大學、約翰開普勒林茲大學和萊布尼茲教育軌跡研究所的研究團隊，執行了一個涵蓋20項相關研究和超過3萬8千位參與者的後設研究。分析結果發現，打電動和肥胖之間的關聯很小，大概只有百分之一的肥胖案例可以歸諸於打電動。

在過去，肥胖往往與久坐的媒體使用相連結，像是看電視和打電動。這項後設研究發現，這樣的連結在成人身上可以成立，但在青少年和兒童之間並不成立。「或許因為過重的人較容易在長大的過程中，持續打電動的嗜好，而對其他人來說，新的休閒活動變得更加重要。」團隊一位研究者指出。

研究者進一步推論，花較多時間在打電動的人，或許花較少時間在運動，因此比較容易出現過重的情況。其他因素比方像是一邊打電動、一邊吃垃圾食物，或者缺乏睡眠，因為缺乏相關研究參考，並沒有進一步得到驗證。這群科學家只將靜態的電玩納入研究，因此並不包括「Wii Sports」和「寶可夢」之類的動態遊戲。

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