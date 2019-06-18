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新光醫董吳東進獲「旭日中綬章」　日本令和台灣第一位

2019-06-18 17:24聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

日本台灣交流協會上午舉辦2019春季外國人敘勳儀式，新光醫院董事長吳東進因為促進台日醫療領域交流，致力推廣日本文化，獲頒「旭日中綬章」，是日本進入令和年代後，第一位獲此榮耀的台灣人。

吳東進上午由日台協會代表沼田幹夫頒贈「旭日中綬章」，下午舉行茶會，包括監察院長張博雅，法務部長蔡清祥，衛福部長陳時中及健保署長李伯璋，前副總統連戰等好友故舊皆到場祝賀。

吳東進致詞時表示，他的父親吳火獅曾說，興建現代化醫院，是企業回饋社會最直接、有效的方式，在他負責的諸多事業中，新光醫院是讓他獲得感謝與掌聲最多的。他將獲頒勳章的榮耀歸於新光全體與太太，家人，強調這不僅是他個人榮譽，也是對新光醫院的肯定，更加重了新光的社會責任。

沼田幹夫致詞表示，吳東進身為台灣工商領袖之一，吳東進能獲頒勳章，除了醫療專業，也推動台日經濟合作，日本東北大地震期間，吳東進為協助災區復舊，捐贈新台幣1803萬元。台灣日本關係協會會長邱義仁也於上午致詞指出，民間人士的努力與付出，是台日關係發展非常重要的因素。

吳東進擔任新光醫院董事長27年，曾多次帶團參訪日本醫院及醫療產業，連續26年舉辦吳火獅學術研討會，邀請日本暨世界各國優秀學者分享醫療新知，並於與日本東京大學附屬醫院、昭和大學附屬醫院等產學合作。2017年，新光醫院更進一步與世界心導管權威醫院日本倉敷醫院簽訂姐妹醫院協定，安排醫護人員派遣訓練，進一步推動台日雙方的醫療交流。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，人口老化改變醫療樣貌，根據大數據分析，看準高齡化市場，新光醫院成立心臟血管醫學中心，他說，人體血管接成一條線，長度可繞行地球2周半。血管可到達之處，就是疾病所在。洪子仁說，心臟血管醫學中心不只有處理腦、心血管的問題，還會處理各種周邊血管引起的疾病。

吳東進也細數新光醫院努力的足跡，至去年底，新光累積門診人次超過3000萬人、去年12月17日慶祝接生第7萬7777個新光寶寶，占全國新生兒出生率1%以上。

新光於2001年5月建置正子斷層造影中心，18年來，累計超過5萬7千例，罹癌檢出率1.1%，平均年齡55歲，比衛福部記錄年輕7歲。

新光醫院自2007年起，有系統地提供帛琉全面性醫療照護與人員培訓、共派遣24梯次醫療團隊，並成為帛琉政府的指定後送醫院，累計已有2800多人跨海前來新光醫院就醫。為避免病人深夜抵台舟車勞頓，除安排專車接送，病人及陪病者入住後，刻意延至隔天凌晨辦理check in手續，省下一天的住宿費外，且方便於早晨提供床邊抽血的服務。因此在2016年及2018年，兩度獲頒「外交之友貢獻獎」。

他也表示，新光醫院二十年來提供獨居老人送餐超過十六萬人次，到宅沐浴服務，結合新光保全CARE U福祉，提供士林與陽明山地區安養機構老人陪同就醫，強調「光無所不在，心與你同在」。

日本台灣交流協會上午舉辦2019春季外國人敘勳儀式，新光醫院董事長吳東進(左)因...
日本台灣交流協會上午舉辦2019春季外國人敘勳儀式，新光醫院董事長吳東進(左)因為促進台日醫療領域交流，致力推廣日本文化，由日台協會代表沼田幹夫頒贈「旭日中綬章」，是日本進入令和年代後，第一位獲此榮耀的台灣人。 圖／新光醫院提供
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