「眼袋太重」看起來好老怎麼辦？4招消滅妙方，邊煮菜就邊去眼袋

2019-06-18 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



眼睛是人的靈魂之窗，相對於五官來說，也是最重要的器官，而眼袋是很常見的皮膚狀況，很多人因為勞累，都有眼袋，就會讓人感覺到自己沒什麼精神。

要如何去除眼袋呢？以下整理一些對抗眼袋的小秘訣，幫大家脫離眼袋的煩惱。

1、小黃瓜是紓解眼袋的良方

夏天到了，小黃瓜是消暑聖品，不只可以切薄片，丟在水中解暑，還能對眼袋有很好的舒緩功效。首先將小黃瓜放置冷凍半小時，洗乾淨後切成薄片，讓小黃瓜可以貼和眼部肌肉，吸收營養物質，使用時間約為10分鐘即可更換，這樣反覆大概4~5片，可以有效改善眼袋的狀態唷！

2、冰敷去除眼袋法

家裡一定都有「冰敷袋」，但使用在眼周，建議可以找一個較小的冰敷袋，這樣也跟眼周比較服貼。使用冰敷袋時，最好隔一層毛巾，因為眼睛周圍的皮膚，是比較脆弱，如果直接用冰敷袋，可能會讓眼周的皮膚受傷，每天敷約5~10分鐘即可取下。

3、蜂蜜＋蛋黄製作去眼袋膜

首先我們要先準備的東西「蛋黃、蜂蜜、橄欖油」。先將蛋黃加入些許蜂蜜攪拌均勻，蜂蜜只要適量即可，再加上兩滴橄欖油，在一同均勻攪拌即可。

切記，無論你使用什麼樣的面膜，在使用前一定都要將臉部清潔乾淨，把眼膜敷上約10分鐘後可用清水清洗乾淨，堅持一陣子之後，就會發現，眼袋的問題可以慢慢地減少喔！並且還能舒緩眼部疲勞。

4、馬鈴薯片敷眼法