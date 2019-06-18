炎夏JUICY愛文芒果變手搖飲！天仁品牌推手搖新品特價
天氣連續高溫炎熱，是手搖飲最HOT的季節，天仁茗茶旗下品牌「CHAFFEE」、「喫茶趣ToGo」紛紛推出新品特價。其中「CHAFFEE」除了靜岡綠抹茶拿鐵外，推出新品「大吉嶺芒果冰沙」、「檸香抹茶愛玉」。「喫茶趣ToGo」則推出手製愛文芒果醬搭配茉莉花茶系列飲品，每日新鮮手工製作芒果醬，喝得到芒果果肉，活動期間也推出單杯特價。
「CHAFFEE」大吉嶺芒果冰沙，以大吉嶺紅茶為基底，搭配台灣在地汁多飽滿的愛文芒果，沁涼冰沙層次多元，夏日透心涼。時尚的「檸香抹茶愛玉」，咕溜愛玉搭配檸檬的酸跟抹茶的微苦，一口消暑，經典人氣款「靜岡綠抹茶拿鐵」也推出夏日優惠價，吸引抹茶控嘗鮮。
「天仁喫茶趣ToGo」則推出沁涼新品台灣茉莉花茶，以及調配台灣產芒果醬搭茉莉花茶基底，製成「茉香芒果冰茶」、「茉香芒果冰沙」、「茉香芒果鮮奶綠」等多種口味新品。愛文芒果削皮、去籽、切丁、熬醬手工繁複，每日新鮮製作成醬，讓花香、茶香、果香三香齊發，芒果控開喝囉。「CHAFFEE」與「喫茶趣ToGo」抹茶與芒果手搖飲，新品推出期間均有優惠，活動詳請與優惠方式，請以店家現場實際公佈為準。
哪裡喝
天仁「CHAFFEE」門市
活動期間：到8/31
大吉嶺芒果冰沙 特價 90（ 原價120）
靜岡綠抹茶拿鐵 特價75（原價90）
檸香抹茶愛玉 特價80（原價100 ）
活動細節可上粉絲團查詢
全台天仁喫茶趣ToGo門市
活動期間：6/3-7/31
茉香芒果冰茶特價 中杯70 大杯90（原中杯75 大杯95）
茉香芒果冰沙特價 中杯90（原中杯100）
茉香芒果鮮奶綠特價 中杯 90 大杯110（原中杯95 大杯115）
活動細節可上粉絲團查詢
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