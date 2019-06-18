想當風格質男or清新女神？到誠品生活學會「聰明儉約消費學」

2019-06-18 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 顏甫珉 ╱即時報導



想當個風格質男，還是夏日的清新女神，但又要懂得省荷包嗎？那就趁著年中慶下手吧，讓自己在夏天，也能帥氣有型現身。誠品生活年中慶正式開跑，針對質男、女神都有超值、有個性的單品可以下手，重點是還能省荷包，學會搭配LINE消費才更划算。

即日起至6月19日，於LINE酷卷以LINE Points 200點可兌換誠品生活年中慶300元禮券，7月2日前於LINE pay用「我的條碼」付款，單筆滿3千元有LINE Points的3%回饋。

風格質男 打造個性品味

當個有型的質男，先從外觀下手，怕穿錯衣服就先選黑白款，0416 X 1024推出中性寬版拼接T恤，開衩設計讓穿著好舒適，特價1,242元；潮流品牌Y-3有經典黑白的YOHJI LOVE上衣，印上山本耀司的筆跡，售價5,680元，穿上立馬成為潮男。

喜歡質感的配件嗎？惟物之間X KJADE有超個性的「鏡頭在手」表款，讓人看到你的手，就目不轉睛，夏日輕出差則必備西裝行李袋，可以放下西裝的VESSEL行李袋，大容量設計，讓旅遊穿著更多元。

夏日女神 超甜個性

當個夏日女神吧！穿著上就要輕薄粉嫩，台灣設計師 YU - PENG SHIH設計出多層薄紗的長裙，清涼防曬，走在街上就是女神，特價3,980元。另品牌Annies collection也打造女神風，條紋刺繡流蘇洋裝，穿上就是超清爽。

配件也要甜甜der～艸化工事的粉白漸層花球Aphrodite耳環，搭配洋裝穿著，小清新又甜美，鞋款則挑可愛的H THREE方頭瑪莉珍跟鞋、或MYSTOCK波浪拖鞋，不同場合可以有不同搭配。