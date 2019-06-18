Hito好聲音進軍音樂劇 能量歌姬李佳薇演活幫傭移工

2019-06-18 13:13 聯合新聞網 udn售票網



近年來歌手挑戰出演音樂劇蔚為風潮，剛一舉拿下「2019 Hito好聲音」獎項的李佳薇，放下狂飆的高音，轉化成內歛細膩的表演，挑戰印尼移工角色，唱出動人溫暖的音樂劇歌曲，呈現出更多元豐富的能量歌姬李佳薇。由其領銜主演的音樂劇《我的媽媽是Eny?》將於9月於台北城市舞台演出4場，11月於基隆文化中心加演，演出票券於兩廳院售票系統開賣。

能量歌姬李佳薇挑戰音樂劇，扮演從印尼移工幫傭。圖/文 AM創意提供 分享 facebook

由安徒生和莫札特的創意製作的《我的媽媽是Eny?》音樂劇，講述一位遠從3000公里遠道而來的Eny(李佳薇飾)，進入到蠟燭兩頭燒的麗雯(張仰瑄飾)與崇光(徐淳耕飾)家中，照顧失智的爺爺(陶傳正飾)，也兼顧家中的起居和就讀國小的小杰(梁博堯飾)，從一個外來的陌生人，演變成為這個家庭不可獲缺的一部份。導演郎祖筠用幽默風趣的喜劇手法，結合音樂總監黃韻玲的豐富多樣曲風，講述新住民、移工在台灣遇到的困難和過程，也引出現代家庭中「失陪」的嚴重性，讓觀眾在爆笑之餘也能持續咀嚼反思。

《我的媽媽是Eny?》講述三明治夫妻的沉重壓力。圖/文 AM創意提供 分享 facebook

《我的媽媽是Eny?》於2017年首演後，即受邀至新加坡定目連演31場，全台巡迴14場，蓄積逾50場能量，每次的演出，AM創意仍試圖加入新的元素，幫「冰雪奇緣」中文版Anna配唱的童星「梁博堯」也於今年加入演出陣容，與李佳薇有精彩的對戲與尬歌。

李佳薇與童星梁博堯在《我的媽媽是Eny?》裡有精彩的對戲與尬歌。圖/文 AM創意提供 分享 facebook

專業的音樂劇夫妻檔「張仰瑄」、「徐淳耕」，以及「陶傳正」、「譚艾珍」…等實力派演員領銜主演，呈現一齣發生於你我身邊，關於長照、現代家庭、新住民議題的都會家庭音樂劇。

《我的媽媽是Eny?》9月、11月於台北、基隆演出5場。圖/文 AM創意提供 分享 facebook

演出場次

2019/9/13~15 台北城市舞台

2019/11/23 基隆文化中心演藝廳