台中社區餐廳端黑鮪 上腹料理美味不輸大飯店

2019-06-18 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中豪宅社區服務愈來愈多元，據市調發現，以全天候供餐的餐廳最實用，有的社區公設規劃有頂級餐廳、廚房，不但設備完善，媲美國際飯店水準，甚至有的建商挖角名廚長駐社區，有的趕上黑鮪魚盛產季，推出黑鮪「上腹」客製生魚片料理，也有的連早餐、消夜共6餐齊備，讓住戶不用出門就能享受美食。

嘉磐建設董事長魏嘉銘說，去年底交屋的「東方嘉磐」，社區餐廳面對60米的台灣大道綠蔭，桌面為單片石材拋光，空中飄散檜木清香；專業料理空間約10坪，備有急速冷凍冰箱、四口爐、旋風式蒸烤箱等，並且挖角名廚到社區的餐廳長駐，提供住戶中、日、西餐與甜點。

魏嘉銘指出，「東方嘉磐」社區餐廳，今年趕上黑鮪魚盛產季，特以黑鮪「上腹」客製生魚片料理。該部位是日本老饕眼中的海鮮極品，鮮美甘甜，入口即化；東方嘉磐社區餐廳曾推出波士頓大龍蝦、頂級黑鮪料理、泰式料理等，都經過他試吃通過，才開放住戶點用，有住戶就是因為品嘗過家廚料理後，決定買下一戶當自宅。