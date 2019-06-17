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這5大星座都得了「被害妄想症」　雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03聯合報 記者劉小川╱即時報導

正所謂「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，有些星座，真的天生就是有「被害妄想症」，好像每個人說了什麼話，做了什麼事情，都是針對他。

以下5大星座，就是被害妄想症的前5名，看看身旁這些星座的朋友，是否以往經歷過的事情，就好像再也離不開陰影似的，就如同得了被害妄想症。

第五名、雙子座

雙子座是一個非常熱衷於研究事情的多面向，並會為此事列出許多的假設，在感情之中的雙子座，只要對象有一點忽略自己的感覺，這時候的雙子，就會開始往消極的地方去了，就明明不是什麼大事情，但雙子座內心就會覺得，「是不是馬上就要被分手了？」

第四名、天蠍座

天蠍的天生個性就比較獨立、冷靜、堅強，但其實天蠍的內心是非常容易缺乏安全感，在愛情裡，如果另一半對自己太好的話，天蠍會覺得對方「是不是有什麼企圖」，但一旦保持距離，就開始會胡思亂想「認為對方是不是準備背叛自己」。

第三名、雙魚座

當然有被害妄想症的人，總是會疑神疑鬼，並且想像力過剩，12星座裡面，最具代表性的非雙魚座莫屬！雙魚座過於在乎它人的評價，常會因為聽見了什麼，可能真的與雙魚無關，自己就受傷了，還會悶在心裡，暗自悲傷到天明，所以總是會有謎之音告訴自己「為何受傷的總是我」。

第二名、摩羯座

情緒不太會外露的摩羯座，是因為摩羯的自我保護意識太強，也由於長時間的自我封閉，導致很容易對一些小事情很敏感，會害怕有人對自己不利，然而卻也因為這樣的心態，常會忽略別人的好心關懷，「忘記打開自己的心門」。

第一名、巨蟹座

天生缺乏安全感的巨蟹，一但發現事情有矛盾感，就會開始懷疑對方，甚至會認為對方是不是故意針對自己，在這眾多煩惱之下，常常會為自己做最壞的打算，因為巨蟹害怕「期望越高，失望越大」，與其承受這樣落差的痛苦，不如事先將預期的結果降低會感到「安心許多」。

雙子座要克服自己的消極面。圖／摘自 pexels
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摩羯座，要打開自己的心門，才不會讓自己變得封閉。圖／摘自 pexels
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巨蟹座，對於期望值不預設太高，是因為害怕摔得更重。圖／摘自 pexels
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雙魚座的疑神疑鬼，可說是榜上有名，家喻戶曉。圖／摘自 pexels
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不是誰都有對人不好的企圖心，天蠍特別害怕。圖／摘自 pexels
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