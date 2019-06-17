史上最高折扣！大金空調三重優惠齊發 節電還能省萬元
台電自6月1日起啟動夏月電價，省電就是省荷包，加上今年政府為了鼓勵全民節電大送利多，除了原本的汰舊換新節能方案，現在再推出貨物稅減徵退稅，現在換節能新空調正是時候！
大金空調是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。即日起至2019年7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)～4MX(K)系列機型，每組現買現扣不必申請，回饋最高5,000元。可申請政府汰舊換新節能方案，每台最高可補助3,000元（額度有限、用完為止），即日起還可再申請貨物稅減徵退稅，每台最高享2,000元，三重優惠超划算，總共最高可省10,000元。
以大金空調變頻冷暖機種入門款經典系列FTHF20RVLT(2.2KW)為例，大金空調優惠2,000元，再享貨物稅退還1,600元，如搭配政府目前汰舊換新方案還能再補助2,200元。原價26,980元的能效一級冷暖空調，現省5,800元，只要21,180元就可購得。空調省電、荷包省錢，不怕夏季高電費，輕鬆享受節能綠生活。
財政部國稅局公布，自2019年6月15日起至2021年6月14日期間，消費者只要購買符合規定的節能電器，包括能源效率第1級或第2級的全新冷暖氣機、除濕機、電冰箱，即可於購買日次日起6個月內申請退還貨物稅，每台最高可退稅2,000元。申請方式分為線上申請與紙本申請兩種，消費者備妥身分證明及載明廠牌、品名及型號之統一發票或收據影本（雲端發票或電子發票證明聯免附），可至財政部稅務入口網「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」申請書線上登錄並上傳。紙本申請則將申請書連同身分證明及購買證明文件，臨櫃或郵寄至任一國稅局辦理，退換貨及中古機不屬優惠範圍。
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