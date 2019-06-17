史上最高折扣！大金空調三重優惠齊發 節電還能省萬元

2019-06-17 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



大金優惠、政府汰舊換新方案、退貨物稅三重優惠，現在買節能空調正是時候。圖／和泰興業提供 分享 facebook 台電自6月1日起啟動夏月電價，省電就是省荷包，加上今年政府為了鼓勵全民節電大送利多，除了原本的汰舊換新節能方案，現在再推出貨物稅減徵退稅，現在換節能新空調正是時候！

大金空調是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。即日起至2019年7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)～4MX(K)系列機型，每組現買現扣不必申請，回饋最高5,000元。可申請政府汰舊換新節能方案，每台最高可補助3,000元（額度有限、用完為止），即日起還可再申請貨物稅減徵退稅，每台最高享2,000元，三重優惠超划算，總共最高可省10,000元。

以大金空調變頻冷暖機種入門款經典系列FTHF20RVLT(2.2KW)為例，大金空調優惠2,000元，再享貨物稅退還1,600元，如搭配政府目前汰舊換新方案還能再補助2,200元。原價26,980元的能效一級冷暖空調，現省5,800元，只要21,180元就可購得。空調省電、荷包省錢，不怕夏季高電費，輕鬆享受節能綠生活。